Festas de fim de ano: Setor hoteleiro espera lotação máxima no Recife e boa movimentação em todo o Estado

O setor hoteleiro de Pernambuco está com altas expectativas para o Natal e Réveillon de 2024.

Durante debate na Rádio Jornal, Eduardo Cavalcante, vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco (ABIH-PE), destacou a grande procura por hospedagem para o período.

Segundo Eduardo, as programações para o fim de ano de 2024 da prefeitura do Recife são um grande atrativo para os turistas e regionais, mas a procura por hospedagem já vem de muito antes, mostrando um novo comportamento dos consumidores.

“Cada dia mais o brasileiro está fazendo o que o estrangeiro sempre fez, que é planejamento de viagem. A gente já sabe quando vai dentro de seis meses, então a procura já estava vindo antes da informação da programação”.

No Réveillon deste ano, serão quatro dias de festa, começando no dia 26 de dezembro até a Virada, do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro de 2025. Entre as principais atrações estão o cantor Roberto Carlos, Cláudia Leitte, Xand Avião e Alok.



"São mais de 19 artistas que vão se apresentar no Polo Pina, atrações nacionais e pernambucanas sem nenhum custo, totalmente gratuito, e a gente celebra também a iniciativa privada fazendo vários eventos, então Recife volta para a prateleira como um destino turístico, e ganha toda a cadeia produtiva", comemorou a secretária do Gabinete do Centro do Recife (Recentro), Ana Paula Vilaça.

Desenvolvimento econômico

A expectativa neste ano é de aumento de 5% na ocupação da rede hoteleira no Recife, em comparação com 2023.

"A demanda está muito boa, no ano passado nós tivemos uma taxa de ocupação nesse período de Natal e Réveillon de 90%", destacou o vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco, que não descarta que chegue aos 100% com a confirmação de Roberto Carlos na programação.

Devido ao alto índice de turismo dessa época, tanto iniciativas privadas, como públicas têm investido nas festividades, sendo nas decorações ou nos artista convidados.

Para Eduardo, o ‘dever de casa’ está sendo feito para melhor receber aqueles que escolhem passar suas festas em Pernambuco. “A estrutura está pronta para receber, quem quiser vir, vai ser bem-vindo”.

“É uma pena, porque a gente só tem um Réveillon por ano e um Natal por ano”, brinca, em relação à alta procura do ramo hoteleiro.