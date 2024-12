Haddad: Lula nunca interferiu no BC e agora está fazendo o mesmo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 18, que todos os indicados pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, à diretoria do Banco Central têm capacidade técnica para "saber o que é melhor para o Brasil". Indagado sobre como será a relação entre governo e a autarquia daqui para a frente, com a troca de comando da autarquia, Haddad afirmou que Lula "nunca interferiu" no BC.

"O que é importante é que o presidente Lula, em oito anos de mandato, nunca interferiu no Banco Central. Foi até atestado pelo próprio Henrique Meirelles [ex-presidente do BC], e agora está fazendo o mesmo", disse Haddad a jornalistas na entrada do prédio da Fazenda, em Brasília, referindo-se aos dois primeiros mandatos de Lula. "É preciso confiar na capacidade técnica de quem vai tomar a decisão em momentos importantes como esse que nós estamos vivendo."

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu na quarta-feira, 11, aumentar a Selic em 1 ponto porcentual, para 12,25%, e sinalizar mais dois aumentos da mesma magnitude. Essa trajetória, se confirmada, levaria os juros a 14,25% em março do ano que vem, já durante a gestão de Gabriel Galípolo. Seria o maior nível nominal da taxa básica desde 2016.

No domingo, Lula criticou a decisão do Copom, em entrevista ao programa Fantástico.

Haddad reforçou que todos os nomes indicados pelo governo ao BC foram aprovados pelo Senado com "larga margem", o que demonstraria a sua "capacidade técnica inquestionável."