Aeroporto de Caruaru receberá investimentos de R$ 150 milhões para ampliação e modernização do terminal aeroportuário

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, autorizaram repasse federal na ordem de R$ 75 milhões para ampliação e modernização do Aeroporto de Caruaru, no Agreste pernambucano. A autorização do investimento foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (26).

A contrapartida federal se somará a mais R$ 75 milhões do Governo de Pernambuco, já anunciados pela governadora Raquel Lyra para a intervenção. Ao todo, a obra de ampliação e modernização do terminal aeroportuário receberá R$ 150 milhões em investimentos, sendo metade da União e a outra metade do Estado.

“Essa ampliação trará mais conforto para os passageiros, levando ainda mais desenvolvimento para a cidade de Caruaru, para o Agreste e todo o Sertão de Pernambuco. É o Governo do presidente Lula gerando mais renda para os pernambucanos. Caruaru será um grande hub de serviços para o Nordeste ao final desta intervenção”, destacou Silvio Costa Filho.

O Governo de Pernambuco contratou o projeto executivo que deve ser finalizado e apresentado completo até o final de janeiro. Após isso, a Secretaria Nacional de aviação Civil, vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos, aprova o projeto e autoriza a licitação no mesmo mês.

O próximo passo será a licitação para início da obra, a ser realizada pelo Governo de Pernambuco. Por meio da iniciativa, o Aeroporto Oscar Laranjeira ganhará um novo terminal com 6 mil m², com pista de pouso e decolagem ampliada de 1.800 para 2.250 metros.

Sua capacidade será de atender até 1,1 milhão de passageiros pro ano. Além disso, serão implementadas novas pistas de taxiamento de aeronaves. Um novo pátio para as aeronaves também será construído.