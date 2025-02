Governo federal aprova projeto para a expansão e modernização do aeroporto de Caruaru

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Obras contam com R$ 150 milhões de investimentos da União e do governo do estado, responsável pelo processo licitatório da requalificação

O Governo Federal aprovou o projeto básico para a ampliação e modernização do aeroporto Oscar Laranjeira, de Caruaru. Com a liberação, o governo do estado vai iniciar o processo licitatório para expandir o terminal localizado no agreste pernambucano.

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) incluiu as obras como prioritárias no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). O projeto conta com investimentos federais e estaduais equivalentes. São R$ 75 milhões da União e R$ 75 milhões do estado de Pernambuco.

Além disso, os investimentos para modernização e melhoria dos serviços aéreos são garantidos pelo Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac), gerido pela Secretaria de Aviação Civil.

"Não tenho dúvidas que este terminal será um vetor econômico importante, estamos colocando Caruaru no mapa da aviação regional", afirmou o ministro do MPor, Silvio Costa Filho.

Costa Filho ressalta que além de gerar emprego e renda para a população, a expansão do espaço deve garantir mais conectividade à região próxima à Caruaru, que engloba 26 municípios.

Ao JC, o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro afirmou que a obra deve ser entregue no início do próximo ano.

“A previsão é que até o final do primeiro semestre de 2026 façamos a entrega, um prazo dito pela Governadora Raquel Lyra e pelo Ministro Silvio Costa Filho”, disse o gestor.

Investimentos

Após a requalificação, o terminal vai expandir a conectividade para atender novas regiões pelo país. O foco é aumentar o turismo e promover novas oportunidades de trabalho para os moradores.

Dentre as obras previstas para o aeroporto de Caruaru está a construção de um novo terminal de passageiros com 6 mil m² e a ampliação da pista de pouso e decolagem do aeroporto, que será ampliada de 1.800 para 2.250 metros.

Para garantir maior segurança nas operações aéreas, os investimentos serão utilizados para implementação de novas pistas de taxiamento de aeronaves e a construção de um novo pátio para os aviões.