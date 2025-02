Caruaru libera terreno e dá início à requalificação de vias para ampliação do Aeroporto Oscar Laranjeira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O projeto de ampliação do aeroporto de Caruaru segue em andamento. A previsão de entrega está para o primeiro semestre do ano que vem

O projeto de ampliação e requalificação do aeroporto Oscar Laranjeira, de Caruaru, recebeu investimentos que somam R$ 150 milhões, sendo divididos entre os governos federal e estadual.

A obra, que envolve uma série de mudanças na infraestrutura do aeroporto e no entorno, tem como objetivo aumentar a capacidade do terminal e segundo a gestão do município, impulsionar a economia local, principalmente no setor industrial.

Em visita ao Sistema Jornal do Commercio nesta quarta-feira (19), o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSDB) falou sobre requalificação.

Parcerias

De acordo com Rodrigo, a prefeitura de Caruaru, o governo do estado e o governo federal trabalham juntos em um grupo para a execução do projeto, que iniciou ainda em 2023.

Segundo ele, as responsabilidades da prefeitura estão relacionadas à requalificação das vias de acesso e à disponibilização do terreno para a ampliação.

“A gente investiu na requalificação e na execução de um acesso duplicado que não existia, que interliga direto à BR-232, passando pela principal via do distrito industrial, chegando até o aeroporto”, afirmou o prefeito.

Obra em paralelo

A prefeitura prevê também a transferência da feira de gado, que ocupa uma área vizinha ao aeroporto, para uma nova localização, próxima à Central de Abastecimento de Caruaru (CEACA).

O prefeito ressalta que a transferência da feira é uma parte importante do processo, pois libera espaço para o avanço das obras de ampliação.

"A gente já está com licitação rodando, e é uma obra relativamente rápida, que vai ser feita em paralelo com a obra do aeroporto", explicou.

Não há previsão para a obra



Os prazos para a execução das obras ainda não estão definidos pois não foi realizada licitação da obra.

“A previsão é que até o final do primeiro semestre de 2026 façamos a entrega, um prazo dito pela Governadora Raquel Lyra e pelo Ministro Silvio Costa Filho”, afirmou Pinheiro.

Caruaru é um importante polo industrial, especialmente no setor têxtil, e a ampliação do aeroporto poderia atrair novos negócios, pela capacidade de transporte de carga, diz o prefeito.

