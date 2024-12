Comércio do Recife aposta no Réveillon para impulsionar vendas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Setores de vestuário, decoração e eventos movimentam o varejo na reta final do ano; comércio funcionará normalmente no dia 31, mas fechará no dia 1º

O comércio do Recife intensifica suas estratégias para aproveitar o período de festas de fim de ano e o início do verão.

Segmentos como vestuário, calçados, cosméticos e artigos para o Réveillon, incluindo decoração e utensílios de mesa, têm registrado alta procura. Produtos voltados para o setor de eventos e eletroeletrônicos também figuram entre os itens mais demandados neste período.

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), o movimento no varejo deve registrar um crescimento de 8% a 10% em comparação ao mesmo período de 2023, impulsionado pelas compras de última hora e pela chegada do verão, tradicionalmente uma época de maior consumo.

Horários de funcionamento do comércio

As lojas do Centro do Recife e dos shoppings da Região Metropolitana funcionarão normalmente no dia 31 de dezembro, último dia do ano, atendendo a consumidores que deixam as compras para a reta final.

Contudo, no dia 1º de janeiro, os estabelecimentos comerciais estarão fechados. Apenas os serviços de alimentação e lazer dos shoppings funcionarão de forma facultativa, atendendo ao público que busca entretenimento no feriado.

A expectativa é que a combinação do clima festivo do Réveillon com o aumento do consumo típico do verão contribua para fechar o ano com resultados mais expressivos para o varejo local.

Funcionamento do comércio por cidade

Recife

Centro do Recife e bairros: 31/12 - das 8h às 18h; 01/01 - lojas fechadas;

31/12 - das 8h às 18h; 01/01 - lojas fechadas; Shopping Recife: 31/12 - das 9h às 18h; 01/01 - lojas fechadas. Horário facultativo para alimentação e lazer, das 12h às 21h;

31/12 - das 9h às 18h; 01/01 - lojas fechadas. Horário facultativo para alimentação e lazer, das 12h às 21h; RioMar Recife: 31/12 - das 9h às 18h; 01/01 - lojas fechadas. Horário facultativo para alimentação e lazer, das 12h às 21h;

31/12 - das 9h às 18h; 01/01 - lojas fechadas. Horário facultativo para alimentação e lazer, das 12h às 21h; Shopping Boa Vista: 31/12 - das 9h às 18h; 01/01 - lojas fechadas. Horário facultativo para alimentação e lazer, das 11h às 19h;

31/12 - das 9h às 18h; 01/01 - lojas fechadas. Horário facultativo para alimentação e lazer, das 11h às 19h; Shopping Tacaruna: 31/12 - das 9h às 18h; 01/01 - lojas fechadas. Horário facultativo para alimentação e lazer, das 12h às 21h;

31/12 - das 9h às 18h; 01/01 - lojas fechadas. Horário facultativo para alimentação e lazer, das 12h às 21h; Plaza Shopping: 31/12 - das 9h às 18h; 01/01 - lojas fechadas. Funcionamento facultativo de alimentação e lazer;

31/12 - das 9h às 18h; 01/01 - lojas fechadas. Funcionamento facultativo de alimentação e lazer; Shopping ETC: 31/12 - das 9h às 16h e praça de alimentação: das 12h às 18h; 01/01 - lojas fechadas. Horário facultativo para alimentação das 12h às 18h;

31/12 - das 9h às 16h e praça de alimentação: das 12h às 18h; 01/01 - lojas fechadas. Horário facultativo para alimentação das 12h às 18h; Shopping de Afogados: 31/01 - das 9h às 18h; 01/01 - fechado.

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes: 31/12 - das 9h às 18h; 01/01 - lojas fechadas. Horário facultativo para alimentação e lazer das 12h às 21h.

Olinda

Shopping Patteo Olinda: 31/12 - das 9h às 18h; 01/01 - lojas fechadas. Horário facultativo para alimentação e lazer das 12h às 21h.

Paulista

Paulista North Way Shopping: 31/12 - das 9h às 16h; 01/01 - lojas fechadas. Horário facultativo para alimentação e lazer das 12h às 21h.

Camaragibe

Camará Shopping: 31/12 - das 10h às 18h; 01/01 - lojas fechadas. Horário facultativo para alimentação e lazer das 9h às 18h.

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada: 31/12 - das 9h às 18h; 01/01 - lojas fechadas. Horário facultativo para alimentação e lazer, das 12h às 20h.

Igarassu

Shopping Igarassu: 31/12 - das 9h às 18h; 01/01 - fechado.

Moreno