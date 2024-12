RioMar Recife promove Saldão de Ano Novo com até 70% de desconto entre os dias 2 e 5 de janeiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Para quem espera a virada do ano para aproveitar as oportunidades de compras características do período, o RioMar Recife promove o Saldão de Ano Novo a partir desta quinta-feira até o domingo, entre os dias 2 e 5 de janeiro. A campanha, que terá descontos de até 70%, engloba diversos segmentos entre as mais de 400 operações do empreendimento.

Entre as oportunidades de compras, será possível encontrar produtos de segmentos como moda, calçados, acessórios, beleza e perfumaria, casa e decoração, eletroeletrônicos, utilidades, serviços, entre outros.

Descontos de até 70% serão oferecidos nos 400 estabelecimentos do RioMar - Vinícius Lubambo/Divulgação

Peças de vestuário, produtos de beleza, gastronomia, calçados, bebidas, joias e itens de decoração estarão entre as oportunidades de compras, assim como eletroeletrônicos e serviços, para citar alguns exemplos.

App

Toda a agenda de eventos, serviços e horário de funcionamento podem ser conferidos no App RioMar Recife, disponível para download gratuito para iOS e Android. Além disso, a plataforma oferece funcionalidades como mapa de geolocalização das lojas do shopping, reserva de restaurantes, pagamento de estacionamento, conteúdos, entre outras.