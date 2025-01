Grupo JCPM realiza ação em Nova Iorque durante a NRF Retail’s Big Show

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O evento reuniu líderes do varejo global para discutir tendências, inovação e a conexão com consumidores nas vendas online e presenciais

Com debates voltados, sobretudo, para as inovações e fortalecimento da conexão com os consumidores, a NRF Retail’s Big Show, que acontece em Nova Iorque, vai construindo repertório para os cerca de 40 mil participantes que buscam se aprimorar e seguir os rumos do comércio e da economia global.

Um cliente ávido por experiências e a inteligência artificial como suporte para se aproximar das pessoas são alguns dos temas que vêm sendo debatidos. O Grupo JCPM participa da delegação brasileira.

Em uma ação de relacionamento com empresários, foi reunido um grupo de 60 stakeholders, na sede da Tiffany.

Último dia do encontro foi nesta terça-feira (14) - Marcelo Voltolinni Último dia do encontro foi nesta terça-feira (14) - Marcelo Voltolinni

Diálogo sobre mercado e tendências

O ambiente do encontro - que contou com o apoio do consultor do mercado de alto padrão Carlos Ferreirinha (MCF Consultoria) - foi o apartamento da Tiffany, na 5ª Avenida, espaço com acesso restrito e que simboliza toda exclusividade da marca.

O evento discutiu sobre o mecado e tendências. Anthony Ledru, presidente & CEO da Tiffany & Co, e Stephane Leforestier, presidente para a América Latina e Caribe também receberam as pessoas e refletiram sobre as oportunidades.

Atualmente, o Grupo JCPM tem participação acionária em 11 shoppings, que contabilizam mais de três mil lojistas.

“Foi uma oportunidade para estarmos juntos e conversamos com parceiros de negócios importantes. Temos muitas iniciativas inovadoras de relacionamento com consumidores porque valorizamos esse entendimento e aproximação com nosso público”, comentou o conselheiro João Carlos Paes Mendonça Tavares de Melo.

Junto com ele, também participam das discussões os conselheiros Marcelo Tavares de Melo e Renato Paes Mendonça Tavares de Melo, além do diretor comercial da JCPM, Luiz Leal.

Febraban alerta e reforça que PIX continua igual, gratuito e sem qualquer alteração para quem utiliza

Febraban alerta e reforça que PIX continua igual, gratuito e sem qualquer alteração para quem utiliza Governo pretende manter isenção para quem recebe até dois salários mínimos no IR em 2025

Governo pretende manter isenção para quem recebe até dois salários mínimos no IR em 2025 Produção de motocicletas cresceu 11,1% em 2024, aponta Abraciclo Leia Também

Debates

O jornalista Guga Chacra liderou um dos debates e, com a experiência de correspondente internacional, analisou a chegada de Donald Trump à presidência dos EUA já em um cenário menos alarmante em determinados conflitos.

Grandes redes varejistas seguem para Nova Iorque em busca de troca de experiências e de ouvir grandes estudiosos do varejo para tratar de tendências e pontos de atenção para o mercado.

Apesar das discussões sobre o crescimento do online, ainda é nas vendas presenciais, nos pontos fixos, que acontecem a maior parte da comercialização das marcas, respondendo entre 80%, 90% das vendas, dependendo do mercado, manter o padrão de atendimento e conexão nos diversos canais segue sendo um dos grandes desafios.

Acompanhe as notícias do Jornal do Commercio