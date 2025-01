Prova de vida: INSS suspende bloqueios de pagamento para aposentados e pensionistas por seis meses

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com informações de Agência Brasil

O Ministério da Previdência Social publicou, nesta sexta-feira (17), uma portaria que suspende, por seis meses, os bloqueios de pagamento de aposentados e pensionistas que não realizaram a prova de vida. A medida vale a partir de 1º de janeiro de 2025 e pode ser prorrogada por mais seis meses.

A prova de vida é o procedimento necessário para comprovar que o beneficiário continua vivo, garantindo o recebimento dos benefícios.

O próprio INSS faz a verificação

O Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) reforçou que não há necessidade de os aposentados e pensionistas se deslocarem até uma agência para realizar o procedimento, já que a responsabilidade de comprovar a veracidade das informações agora é do próprio INSS.

Leia Também Tabela INSS 2025: confira novos valores e alíquotas para aposentadorias e pensões

Desde 2023, a responsabilidade de comprovar a continuidade da vida do beneficiário passou a ser do INSS, e não mais do segurado, como acontecia anteriormente. O Instituto faz cruzamento de dados com outros órgãos governamentais para fazer a verificação.

Em 2024, de 36,9 milhões de pessoas elegíveis à prova de vida, 34,6 milhões tiveram seus dados atualizados até 23 de dezembro por meio dessa tecnologia.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Alerta para golpes

O INSS também alertou os beneficiários sobre golpes. Golpistas têm se aproveitado da situação para aplicar fraudes, abordando vítimas presencialmente ou por meios digitais, com o objetivo de roubar dados e realizar empréstimos fraudulentos.

O Instituto deixou claro que não envia servidores para realizar a prova de vida na residência dos beneficiários nem faz contato via celular para esse fim. O servidor apenas faz o reconhecimento conferindo o documento de identificação com foto.

Leia Também INSS divulga calendário de pagamentos para 2025

Em casos de dúvida, os beneficiários podem ligar gratuitamente para a Central de Atendimento 135 para confirmar a identidade do suposto servidor. Os casos de tentativa de golpe serão encaminhados à Polícia Federal para apuração.

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, reforçou a importância de buscar informações por meio dos canais oficiais do instituto:

"Nossas medidas, como revisão, prova de vida, ou qualquer alteração que impacte a vida de segurados e beneficiários, são divulgadas na página oficial e nas redes sociais oficiais do INSS. Nosso compromisso é com a transparência das nossas ações", disse.