Nova loja do Mix Mateus será inaugurada nesta sexta-feira (31) em Jaboatão dos Guararapes

O Grupo Mateus, terceira maior empresa de varejo alimentar do Brasil, segue seu plano de expansão no Nordeste e inaugura, nesta sexta-feira (31), às 8h, uma nova unidade do Mix Mateus em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

A loja, localizada na Avenida Doutor Júlio Maranhão, 1098, chega com o modelo pioneiro de atacarejo, que combina varejo, atacado e serviços, além de um departamento do Eletro Mateus, com ampla variedade de eletrodomésticos.

Pernambuco no plano de expansão



A inauguração em Jaboatão ocorre pouco depois da abertura de um supermercado do Grupo em São Mateus, no Maranhão, e reforça a presença da companhia em Pernambuco, um dos estados prioritários para sua expansão em 2025.

No fim de 2024, o Grupo Mateus encerrou o ano com a inauguração de uma unidade em Boa Viagem, no Recife – a maior das 273 lojas da empresa. Agora, a rede amplia ainda mais sua atuação na Região Metropolitana.

"Esta é nossa 13ª loja em Pernambuco. Elaboramos um projeto estratégico para nossa chegada ao estado e sabíamos que precisávamos entrar com força na Grande Recife. Temos grandes planos para Pernambuco e continuaremos investindo na região", afirmou Jesuino Martins, CEO do Grupo Mateus.

Ofertas e geração de empregos



Como de costume, a inauguração será marcada por ofertas especiais, que estarão disponíveis ao longo do final de semana, atraindo consumidores em busca de preços competitivos e variedade de produtos.

A nova unidade do Mix Mateus em Jaboatão dos Guararapes gerou 296 empregos diretos e outros 227 temporários para atender à demanda inicial da loja. O espaço conta com mais de 4.000 m² de área de vendas e oferece 236 vagas de estacionamento para clientes.

Com essa novidade, o Grupo Mateus reforça sua presença em nove estados do Norte e Nordeste, onde já ultrapassa a marca de 60 mil colaboradores.