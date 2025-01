Pernambuco atrai R$ 18 bilhões em 2024, diz Adepe, com aplicação nos próximos anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em 2024, a atração de investimentos em Pernambuco alcançou R$ 17,8 bilhões, segundo cálculo da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe). Apesar de ter sido captado no ano passado, os recursos serão aplicados ao longo dos próximos anos.

No total, 82 empreendimentos anunciaram instalação e outras 109 decidiram ampliar suas operações. Por outro lado, de forma ativa, a Adepe prospectou 335 empresas para o Estado, sob a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Parte deste resultado vem da participação da Agência em mais de 20 feiras nacionais de negócios nos setores estratégicos para o Estado. Esses empreendimentos estão sendo acompanhados pelo time de atração de investimentos da Agência, que realiza o desdobramento de etapas como prospecção, implantação e after care, para agilizar a chegada e a plena operação de cada empreendimento.

STELLANTIS

Do total de investimentos privados que chegaram a Pernambuco, o maior volume de investimentos ficou por conta do anúncio de R$13 bi pela Stellantis no Polo Automotivo da cidade de Goiana. Já por meio da política de incentivos fiscais, o volume de investimentos gira em torno de R$ 1 bilhão com expectativa de geração de 3.517 mil empregos. Programas de incentivos fiscais como o Prodepe e o Proind puxaram estes investimentos que foram anunciados em cinco reuniões do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços, o Condic, realizadas em 2024.

Nos últimos dois anos, Pernambuco contabilizou um saldo positivo de 123.793 novos postos de trabalho, contabilizando os empregos gerados ao longo de 2023 e em 2024 até novembro pelo Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

INFRAESTRUTURA

Para oferecer condições para empresas e pequenos empresários desenvolverem suas atividades, a Adepe investiu, no último ano, R$ 26 milhões na infraestrutura de Polos Empresariais e na conclusão e início de obras de apoio a mais de 20 municípios.

Ao longo do ano, a Adepe fomentou ações em todas as 12 regiões do estado para o desenvolvimento dos nossos arranjos produtivos. Entre as iniciativas esteve o Programa PE Produz. Com aporte de R$ 11 milhões, em seu primeiro edital, a iniciativa permitiu o investimento em entidades e associações sem fins lucrativos para ampliação da produção dos arranjos produtivos, promovendo o fortalecimento de diversos setores da economia pernambucana. Ainda em 2024, também foram anunciados novos R$ 16 milhões em seu segundo edital. Estima-se que 10 mil produtores sejam beneficiados, impactando 100 mil pessoas como um todo.

Em 2025, o Programa deverá lançar seu terceiro edital com recursos ainda maiores, e ganhará um novo formato que atenderá arranjos projetivos em destaque. A Adepe realizou aportes apoiando a realização de 44 eventos e feiras para geração de negócios, com destaque para Rec'n'Play com mais de 120 startups em nossa Arena de Negócios, Casa Cor Pernambuco, Cine PE, Festival do Jeans, entre outros. Ao longo do ano, também foram realizadas 22 reuniões das Câmaras Setoriais Produtivas secretariadas pela Adepe, entre elas Apicultura, Avicultura, Logística, Energia e Audiovisual. As Câmaras são um espaço de diálogo entre os poderes público e privados na intermediação de demandas que favoreçam o desenvolvimento.

ECONOMIA CRIATIVA

No último ano, a Adepe reforçou investimentos e esforços na economia criativa do Estado, e eles culminaram em grandes entregas que já chegam à população do Estado. Entre elas, está a inauguração da Loja de Artesanato do Shopping Recife, a 24ª Fenearte com impacto econômico de R$ 108 milhões, o lançamento do Programa Pernambuco Artesão junto ao Sebrae, a participação de artesãs e artesões do Estado em 8 feiras e eventos nacionais e internacionais, entre eles em países como Colômbia.

Além disso, também foram emitidas 1.311 novas carteiras do artesão, que integram o Sistema de Cadastramento Único dos Artesãos do Brasil (Sicab), totalizando 15.523 artesãos e artesãs cadastrados em Pernambuco. Outras ações também fomentaram negócios nos espaços administrados pela Adepe, entre eles o Mercado Eufrásio Barbosa, a Loja de Moda Autoral (Mape), a Loja Bebidas de Pernambuco e nas unidades da Loja do Artesanato de Pernambuco, além de seu e-commerce.