Governo de Pernambuco decreta luto de três dias pelo falecimento do empresário Cornélio Brennand

Empresário liderava o Grupo Cornélio Brennand e se destacou pelo compromisso com o crescimento sustentável e apoio a causas sociais no estado

O Governo de Pernambuco decretou luto oficial de três dias pelo falecimento de um dos maiores empresários do estado, Cornélio Brennand. O empreendedor faleceu na última quarta-feira (5), na Mata de São João da Várzea, no Recife, por causas naturais.

Ele liderava o Grupo Cornélio Brennand, que tem 107 anos de história e é uma referência no país em diversos setores. O Grupo atua na geração de energia através de fontes renováveis, vidros planos e cimento, além de participar do setor imobiliário.

O empresário se destacou pelo compromisso com o crescimento sustentável e apoio a causas sociais e culturais no estado.

“Cornélio Brennand dedicou sua vida ao empreendedorismo, deixando um legado de compromisso com desenvolvimento sustentável em nosso estado por meio do Grupo Cornélio Brennand, referência na geração de energia renovável, desenvolvimento imobiliário, vidros e cimento. Toda a minha solidariedade à sua família, amigos e todos que fazem o grupo”, declarou a governadora Raquel Lyra.



Trajetória do Grupo Cornélio Brennand

Fundado em 1917, com a Cerâmica São João, o Grupo atua na geração de energia através de fontes renováveis, vidros planos e cimento, além de participar do setor imobiliário.

Em 1946, surgiu s Porcelana São João, que posteriormente foi renomeada Porcelana Brennand. As atividades da Indústria de Azulejos S.A. tiveram início em 1954 e, quatro anos depois, o Grupo Cornélio Brennand ingressou no setor de embalagens e utilidades de vidro, com a Companhia Industrial de Vidros (CIV).

Desde então, o grupo cresceu no setor de cimento, de energia renovável e imobiliário. Em 2020, criou o Juntos pela Várzea, programa de apoio às famílias e pequenos empreendedores do bairro onde está a sede da empresa. Já em 2021, lançaram o projeto Territórios Regenerativos Mata da Várzea, para impulsionar o ecossistema empreendedor com impacto social positivo, desenvolvimento local e geração de renda na região.