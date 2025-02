Prefeitos do Agreste e da Mata Sul defendem plataforma multimodal no Agreste integrada à Transnordestina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Representantes do Consórcio de Municípios do Agreste e da Mata Sul de Pernambuco (Comagsul), formado por 23 municípios, estiveram nesta sexta-feira (7) na sede da Sudene para tratar do ramal pernambucano da Transnordestina, ligando Salgueiro a Suape. O grupo apresentou a demanda de construção de uma plataforma multimodal no Agreste, interligada à ferrovia. No encontro, eles entregaram estudos técnicos sobre a viabilidade do empreendimento.

De acordo com o prefeito de Altinho, Marivaldo Pena, presidente do Comagsul, há uma preocupação com a implantação da Transnordestina em Pernambuco. “Essa obra é um sonho para todos nós pernambucanos. Vimos quando ela ganhou fôlego em 2003 e, depois, ser interrompida. Agora, estamos preocupados com seu andamento. A ferrovia tem potencial de transformação do nosso Estado, gerando emprego e renda em diversos municípios que estão no seu raio de impacto”, afirmou.

PERNAMBUCO

O superintendente da Sudene, Danilo Cabral, destacou o compromisso do Governo Federal em concluir a Transnordestina de acordo com o traçado projetado originalmente, beneficiando os estados do Ceará, Pernambuco e Piauí.

“Precisamos lembrar que a ligação até Suape foi retirada da concessão no final de 2022. O presidente Lula se comprometeu em continuar essa obra, em Pernambuco, com recursos da União”, ressaltou. Ele frisou que a ferrovia é estratégica para a integração e a competitividade regional. “É fundamental também para o processo de interiorização do desenvolvimento do Nordeste”, acrescentou.

Segundo o gestor, a obra é prioridade do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste e do Novo PAC. No orçamento deste ano, há previsão de investimento de R$ 450 milhões no empreendimento. “O trecho do Piauí ao Ceará está mais avançado e tem conclusão prevista até 2027, com financiamento da Sudene, através do FDNE (Fundo de Desenvolvimento do Nordeste)”, disse Danilo Cabral.

Concluir a ferrovia Transnordestina é uma das prioridades do novo PAC - Divulgação

SALGUEIRO SUAPE

O trecho Salgueiro-Suape terá cerca de 534 km, sendo que cerca de 160 km já foram implantados entre as cidades de Salgueiro e Custódia, no Sertão do estado. O custo estimado para a obra, sob responsabilidade da Infra SA, empresa vinculada ao Ministério dos Transportes, é de R$ 5 bilhões. Em setembro do ano passado, o Governo Federal contratou um consórcio para a elaboração dos projetos básico e executivo do ramal pernambucano por R$ 15,2 milhões.

A expectativa, comentou Danilo Cabral, é de que os projetos do primeiro trecho a ser retomado em Pernambuco deverá ser entregue neste semestre, com a possibilidade de publicação do edital para a retomada das obras até junho ou julho. A licitação deverá ser realizada no segundo semestre deste ano.

PRESENÇAS

Estavam presentes os prefeitos Josué Mendes (Agrestina), Maria Izalta Lopes (Ibirajuba), Ridete Pellegrino (Jaqueira), Dona Graça (Catende), Beto do Sargento (Belém de Maria), André Raimundo (Cachoerinha). Além deles, participaram o secretário de Governo de Atinho, Sávio Ômena e o coordenador de projetos e Programas, Bartolomeu Mendonça; a coordenadora de Articulação Institucional, Betânia Ribeiro; a coordenadora Financeira, Luziene Ferraz, o engenheiro Marcílio Cunha e o administrador Dr. Laércio Queiroz, do Comagsul.