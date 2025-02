Entenda os motivos por trás do aumento do preço do café no Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O café, um dos produtos mais emblemáticos do Brasil, tem enfrentado uma disparada nos preços, atingindo o maior valor em 28 anos.

O País, maior produtor e exportador mundial de café, com uma produção média de cerca de 60 milhões de sacas por ano, viu o preço da saca de 60 quilos de café arábica alcançar R$ 2.301,60 em janeiro de 2025, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Esalq/USP.

Especialistas apontam uma combinação de fatores climáticos, custos de produção e aumento da demanda global como responsáveis por essa alta.

Fatores climáticos

O especialista em finanças e estatística Rodrigo Cavalcante, pró-reitor administrativo financeiro do UniFavip Wyden, explica que eventos climáticos adversos têm prejudicado a produção de café no Brasil.

"Fatores climáticos adversos, como secas e chuvas excessivas, prejudicaram a produção, resultando em oferta restrita e elevação dos preços", afirma.

Essas condições impactaram diretamente a safra, reduzindo a disponibilidade do produto no mercado e pressionando os preços para cima.

Custos de produção e logística

Além dos desafios climáticos, outros elementos contribuem para a alta dos preços. A desvalorização do real frente ao dólar e o aumento dos custos de insumos agrícolas, como fertilizantes e defensivos, encareceram a produção para os cafeicultores.

"A desvalorização do real frente ao dólar encarece os insumos agrícolas, como fertilizantes e defensivos, elevando os custos de produção para os cafeicultores. Adicionalmente, a alta nos preços internacionais do petróleo impacta os custos de transporte e logística, refletindo-se no preço final do produto", explica Cavalcante.

Demanda global e expectativas para 2025

A Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic) destaca que o aumento do consumo global, especialmente com a entrada da China como novo mercado consumidor, também influencia a tendência de alta dos preços.

As expectativas para 2025 indicam que os valores devem permanecer elevados até a colheita da nova safra, prevista para abril ou maio.

Sobre as projeções econômicas para o Brasil em 2025, Cavalcante ressalta: "Ainda, é relevante mencionar que as projeções econômicas para o Brasil em 2025 indicam um crescimento moderado”.

“O Banco Mundial estima um aumento de 2,2% no Produto Interno Bruto (PIB), enquanto o governo brasileiro projeta um crescimento de 2,6% e uma inflação de 3,3% para o ano”, pontua.

“No entanto, o mercado financeiro demonstra cautela, com expectativas de inflação acima da meta estabelecida pelo Banco Central, que é de 3% com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos", esclarece.

Dicas para consumidores

Diante desse cenário, o especialista recomenda estratégias para minimizar os impactos dos preços altos.

"É fundamental que consumidores e produtores de café adotem estratégias de planejamento financeiro e gestão de riscos para mitigar os impactos das oscilações econômicas previstas”, fala.

“Assim, recomenda-se às famílias adotarem estratégias para mitigar o impacto no orçamento. Buscar marcas alternativas, aproveitar promoções e considerar a compra de café a granel podem ser medidas eficazes. Além disso, reduzir o desperdício e explorar métodos de preparo que maximizem o rendimento podem auxiliar na economia", completa.



