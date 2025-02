Serviços têm sétimo trimestre consecutivo positivo, mostra IBGE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O avanço de 3,1% no volume de serviços prestados em 2024 fez o setor completar uma sequência de quatro altas anuais consecutivas, movimento inédito na série histórica, iniciada em 2012. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços e foram divulgados nesta quarta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Após uma queda de 7,8% em 2020, devido ao choque provocado pela pandemia de covid-19, houve avanços em 2021 (10,9%), 2022 (8,3%), 2023 (2,9%) e agora em 2024 (3,1%).

Nos últimos quatro anos, entre 2021 e 2024, os serviços têm um crescimento acumulado de 27,4%.

No mesmo período, informação e comunicação acumularam ganho de 24,5%; serviços profissionais e administrativos, de 30,1%; transportes, de 31,6%; outros serviços, de 2,1%; e serviços às famílias, de 60,7%.

Segundo Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE, os serviços às famílias mostram ganho de ritmo, "muito atrelado ao ganho de renda" e à alta no emprego tanto formal quanto informal.

"Serviços de hotel, restaurantes, academias de ginástica, são serviços consumidos por famílias de maior renda. Mas o ganho de renda ao longo de 2024 pode ter propiciado um ganho de pessoas, um maior número de pessoas consumindo esses serviços", avaliou Lobo.

Trimestres

De acordo com o IBGE, o volume de serviços prestados no País cresceu 0,8% no quarto trimestre de 2024 ante o terceiro trimestre de 2024. O resultado significou o sétimo trimestre consecutivo de expansão nesse tipo de comparação.

"Lembrando que outubro é o pico da série (volume recorde de serviços prestados), isso acaba trazendo uma influência importante para o quarto trimestre", explicou Rodrigo Lobo.

Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, o volume de serviços prestados aumentou 3,7% no quarto trimestre de 2024, completando assim uma sequência de 15 trimestres de altas seguidas.

Comparação com o nível recorde

Conforme o IBGE, o setor de serviços operava em dezembro 1,9% aquém do patamar recorde alcançado em outubro de 2024, dentro da série histórica da Pesquisa Mensal de Serviços, iniciada em 2011

Os Serviços prestados às famílias estavam 4,7% abaixo do pico de maio de 2014, enquanto os serviços de informação e comunicação operavam em patamar 1,3% aquém do recorde de julho de 2024.

Os Serviços profissionais, administrativos e complementares estavam 6,8% abaixo do recorde de março de 2012, e os Transportes funcionavam em patamar 5,8% abaixo do ápice registrado em março de 2023.

O segmento de Outros serviços estava 16,5% aquém do auge de janeiro de 2012.

SERVIÇOS EM PERNAMBUCO

O volume de serviços em Pernambuco avançou 2,5% em dezembro de 2024, recuperando a queda observada em novembro (-2,4%), e mantendo certa estabilidade nos dois últimos meses do ano.

Na comparação com dezembro de 2023, o volume de serviços cresceu 7,9%, completando um ano de resultados positivos nesse indicador. No acumulado dos últimos 12 meses, o setor fechou com alta de 4,4%,

crescimento que vem se repetindo desde agosto de 2021.

No ranking dos estados, Pernambuco ficou em 11o lugar de maior crescimento, posição que contou com forte impacto do setor de serviços da informação e comunicação no qual se observou 13% de expansão de sua

receita nominal no estado. A mesma posição vale para o volume produzido geral, cujo acumulado vem apresentando taxas positivas muito próximas ou maiores que a nacional.

