Vendas no comércio fecham 2024 com alta de 5,4% em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A expansão registrada levou a série do índice de base fixa do volume com ajuste sazonal a níveis elevados, o que não acontecia desde maio de 2021

As vendas no comércio varejista fecharam 2024 em Pernambuco com alta de 5,4%, o maior crescimento desde setembro de 2021 (6,5%). Em dezembro de 2024, frente a novembro, as vendas no comércio

variaram positivamente 1,4%, resultado que recuperou a queda de novembro (-0,6%). Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada nesta quinta-feira (13) pelo IBGE.



A expansão registrada no ano passado levou a série do índice de base fixa do volume com ajuste sazonal a níveis elevados, o que não acontecia desde maio de 2021 (em decorrência do efeito da pandemia), atingindo o patamar máximo em fevereiro de 2024 (9%) com relação a fevereiro de 2023.

Essa foi a maior expansão anual do estado desde antes da pandemia da Covid-19. Porém, observou-se um intensa expansão do comércio no Nordeste como um todo e, com relação aos demais estados da região,

Pernambuco ficou abaixo de todos, empatado com o Rio Grande do Norte. O estado nordestino que obteve maior variação acumula em 2024 no volume comercializado do varejo simples foi a Paraíba.

Saiba como acessar o JC Premium

VENDAS DO COMÉRCIO

Considerando os produtos e atividades comerciais que mais impactaram positivamente o crescimento do comércio de Pernambuco em 2024, registra-se que os eletrodomésticos (12,2%) e os artigos

farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (10,3%) foram os grandes responsáveis pela alta.



Combustíveis e lubrificantes permaneceram estáveis. Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, assim como tecidos, vestuário e calçados fecharam um ano com queda de 7,4% em seu volume de vendas.