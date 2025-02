Imposto de Renda 2025: INSS disponibiliza informe de rendimentos; saiba como acessar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prazo para a declaração do Imposto de Renda de 2025 está prestes a começar, e os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem obter o informe de rendimentos necessário para a declaração.

O documento fica disponível através do site ou aplicativo Meu INSS, pelo telefone 135, ou ainda, por meio da rede bancária.

O prazo para a entrega da declaração vai de 15 de março a 1º de maio de 2025. A declaração do Imposto de Renda é obrigatória para todos os contribuintes que se enquadram em determinados critérios.

Quem precisa declarar Imposto de Renda?

Para os beneficiários do INSS, a obrigatoriedade se aplica aos que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 30.639,90 durante o ano de 2024.

Além disso, aqueles que receberam rendimentos isentos, como heranças ou indenizações superiores a R$ 200 mil também devem fazer a declaração.

Outro grupo que deve declarar são os que realizaram a venda de bens com ganho de capital, ou aqueles que possuam bens superiores a R$ 800 mil.

Além disso, contribuintes com receita bruta de atividades rurais superiores a R$ 153.199,50, ou que se tornaram residentes no Brasil e possuem bens até 31 de dezembro de 2024, também precisam declarar.

Importante destacar que, caso o contribuinte tenha utilizado a isenção tributária na venda de imóveis residenciais e reinvestido o valor dentro de 180 dias, ele também está obrigado a declarar.

Isenção para quem recebe até R$ 5 mil

Embora as alíquotas do Imposto de Renda permaneçam as mesmas do ano anterior, uma mudança importante está sendo aguardada para o próximo ano.

O governo federal anunciou que, a partir de 2025, os contribuintes que recebem até R$ 5 mil poderão ser isentos da declaração, um alívio para quem tem uma renda mais baixa. Essa medida deve beneficiar diversos aposentados e pensionistas.

Como acessar o informe de rendimentos do INSS?

Acesse o site ou aplicativo do Meu INSS;



Clique em "Entrar com Gov.br";



Insira seu CPF para fazer o login ou cadastre uma senha;



Desça a tela e encontre a aba "Outros Serviços";



Nela, clique em "Ver Mais";



Clique no ícone com a frase "Extrato do Imposto de Renda";



Selecione o ano-calendário 2024;



Escolha o extrato que deseja;



Salve o documento em PDF.



Atraso acarreta multa

A multa para quem perder o prazo de envio da declaração é de 1% ao mês sobre o imposto devido, começando em R$ 165,74.

Caso o contribuinte tenha direito à restituição, a multa será deduzida do valor a ser restituído.

