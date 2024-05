Halterofilista ucraniano que disputou Olimpíadas do Rio Janeiro morre no front da guerra contra a Rússia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Oleksandr Pielieshenko juntou-se às forças armadas ucranianas no início da invasão russa, em fevereiro de 2022

O levantador de peso ucraniano Oleksandr Pielieshenko, que participou dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, morreu no front, anunciou a Federação Ucraniana de Halterofilismo nesta segunda-feira (6).

Pielieshenko, que tinha 30 anos, foi bicampeão europeu (2016, 2017) e ficou em quarto lugar na categoria de até 85 quilos nos Jogos do Rio.

“É com grande pesar que informamos que o coração do grande atleta ucraniano Oleksandr Pielieshenko parou de bater”, afirmou a Federação no seu comunicado.

O técnico da equipe ucraniana de levantamento de peso, Victor Slobodianiuk, escreveu no Facebook que Pielieshenko "morreu como herói, defendendo a Ucrânia".

Pielieshenko juntou-se às forças armadas ucranianas no início da invasão russa, em fevereiro de 2022, recordou o Comité Olímpico Ucraniano.