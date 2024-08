AGENDA OLIMPÍADAS DOMINGO (04.08): Brasil disputa novas medalhas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O dia começa com Marcus D'Almeida no tiro com arco. No tênis de mesa, Hugo Calderano briga pelo bronze. O Brasil também busca medalha no atletismo

Tem mais Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Neste domingo (4), os atletas brasileiros disputam novas medalhas, com possibilidade de pódios inéditos. O dia começa com Marcus D'Almeida no tiro com arco. No tênis de mesa, Hugo Calderano briga pelo bronze. Valdiléia Martins salta pelo ouro no atletismo. Essas são as chances de medalha do Brasil. Confira a agenda:

Tiro esportivo

4h30 - Classificatória - 2º dia - Skeet feminino - Georgia Furquim

10h30 - Final - Skeet feminino

Vôlei de praia

5h - Oitavas de final - George/André x Ehlers/Wickler (ALE) - Acompanhe aqui em tempo real pelo ge

12h - Oitavas de final - Carol/Bárbara x Mariafe/Clancy (AUS) - Acompanhe aqui em tempo real pelo ge

16h - Oitavas de final - Evandro/Arthur x Van De Velde/Immers - Acompanhe aqui em tempo real pelo ge

Atletismo

5h05 - Primeira rodada - 3.000m com obstáculos feminino - Tatiane Raquel da Silva (sportv2)

5h55 - Primeira rodada - 200m feminino - Ana Carolina Azevedo e Lorraine Martins (sportv2)

6h00 - Classificatórias - salto em distância masculino - Lucas Marcelino (sportv2)

6h50 - Primeira rodada - 110m com barreiras masculino - Rafael Pereira e Eduardo de Deus (sportv2)

7h35 - Primeira rodada - 400m com barreiras feminino - Chayenne da Silva (sportv2)

14h05 - Primeira rodada - 400m masculino - Lucas Carvalho (sportv2)

14h55 - Final - salto em altura feminino - Valdileia Martins (sportv)

Tiro com arco

5h09 - Eliminatórias - individual masculino - Marcus D'Almeida x Kim Woojin (COR) (sportv3)

8h - Quartas de final - individual masculino (sportv2)

8h13 - Quartas de final - individual masculino (sportv2)

8h26 - Quartas de final - individual masculino (sportv2)

8h39 - Quartas de final - individual masculino (sportv2)

8h52 - Semifinal - individual masculino (sportv2)

9h05 - Semifinal - individual masculino (sportv2)

9h33 - Disputa do bronze - individual masculino (sportv2)

9h46 - Final - individual masculino (sportv2)

Boxe

6h16 - Quartas de final - peso pena feminino - Jucielen Romeu x Esra Yildiz Kahraman (TUR)

Vela

7h05 - Ilca7 - 7ª e 8ª regatas - Bruno Fontes

7h05 - Nacra - 4ª, 5ª e 6ª regatas - Marina Arndt e João Bulhões

7h13 - Formula Kite - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª regatas - Bruno Lobo

9h35 - Ilca6 - 7ª e 8ª regatas - Gabriella Kidd

12h05 - 470 - 5ª e 6ª regatas - Isabel Swan e Henrique Haddad

Tênis de mesa

8h30 - Disputa do bronze - simples masculino - Hugo Calderano x Felix Lebrun (FRA)

Ciclismo de estrada

Assista ao vivo pela Globo.

9h00 - Final - Tota Magalhães

Canoagem Slalom

10h30 - Eliminatórias - caiaque cross masculino - Pepê Gonçalves

11h45 - Eliminatórias - caiaque cross feminino - Ana Sátila

Vôlei feminino

16h - Fase de grupos - Brasil x Polônia