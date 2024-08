Botafogo goleia Flamengo e reassume a liderança do Brasileiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O resultado levou o conjunto alvinegro a 46 pontos no Nacional, um acima do Fortaleza, no topo da tabela, após todos os líderes entrarem em campo

Com uma atuação de gala, o Botafogo derrotou o Flamengo por 4 a 1, neste domingo, no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ), e retomou a liderança do Campeonato Brasileiro.

Mateo Ponte, Igor Jesus e Matheus Martins, duas vezes, fizeram os gols do time anfitrião. Bruno Henrique anotou para o conjunto rubro-negro.

O resultado levou o conjunto alvinegro a 46 pontos no Nacional, um acima do Fortaleza, no topo da tabela. Apesar da derrota, o Flamengo manteve a terceira posição, com 41 pontos, levando a melhor sobre o Palmeiras no número de gols marcados (36 a 31).

Palmeiras bate São Paulo no fim do Choque-Rei

O Palmeiras superou o São Paulo por 2 a 1, no Allianz Parque. A partida foi uma exibição de almanaque de Flaco López na função de centroavante. O argentino desequilibrou com bom posicionamento e marcou os dois gols palmeirenses.

Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira se mantém viva na disputa pelo título, na quarta posição, com 41 pontos. O São Paulo é sexto, com 38.

Atlético-GO vence a primeira como mandante

Depois de um turno inteiro, enfim o torcedor do Atlético-GO pode comemorar uma vitória dentro do Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Com gol do venezuelano Hurtado, o time goiano superou o Internacional por 1 a 0, voltando a vencer depois de 15 jogos.

Mesmo com os três pontos, não deixou a zona de rebaixamento, seguindo em último lugar na tabela, com 15 pontos. Já o Internacional segue em 12º lugar, com 25 pontos, dentro da zona de classificação para a Sul-Americana.

Juventude vence Athletico-PR fora de casa

O Juventude surpreendeu o Athletico-PR e venceu por 2 a 1, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), em jogo válido pela 23ª rodada. Os gols da vitória foram do experiente Nenê e de Yan Couto, que deram a primeira vitória fora de casa para o time gaúcho na competição. Nikão descontou para o Athletico.

Com 28 pontos, o Juventude sobe para a 11ª colocação. O Athletico, que criou muitas chances no ataque e pecou muito no sistema defensivo, estaciona nos 29 pontos, na nona colocação.

Com informações do Estadão Conteúdo