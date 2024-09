City e Inter empatam, enquanto PSG e Dortmund vencem na Champions

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Manchester City e Inter de Milão empataram em 0 a 0 nesta quarta-feira (18), no Etihad Stadium, na primeira rodada da nova Liga dos Campeões, num duelo em que os goleiros foram decisivos.

Este jogo entre Manchester City e Inter de Milão foi a reedição da final da Champions de 2023, disputada em Istambul, que terminou com a vitória do time inglês por 1 a 0.

Os 'Citizens', que lideram de forma invicta a Premier League depois das quatro primeiras rodadas, estão sem perder na competição europeia há seis anos, exceto pela disputa de pênaltis em que foram eliminados pelo Real Madrid nas quartas de final da edição passada, em abril.

Na próxima rodada o Manchester City vai enfrentar o Slovan Bratislava, na Eslováquia, no dia 1º de outubro. Já a Inter de Milão jogará em casa contra o sérvio Estrela Vermelha no mesmo dia.

Com frango no fim, PSG vence Girona

O Paris Saint-Germain obteve uma vitória dramática no último minuto sobre o Girona (1-0), que resistiu os 90 minutos mas perdeu com um 'frangaço' do goleiro argentino Paulo Gazzaniga nesta quarta-feira (18), no Parque dos Príncipes, em sua estreia na Liga dos Campeões.

Com três pontos, o PSG se junta a gigantes como Real Madrid e Liverpool, mas sem convencer totalmente.

Dortmund estreia com vitória fora de casa

O Borussia Dortmund, finalista da Liga dos Campeões na temporada passada, estreou na nova edição da competição europeia nesta quarta-feira (18) com uma vitória sobre o Brugge por 3 a 0, na Bélgica, marcando seus gols na reta final da partida.