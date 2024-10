Sport protocola projeto de ampliação da Ilha do Retiro na Prefeitura do Recife: 'boa parte do estádio será coberto'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A diretoria do Sport protocolou, na terça-feira (8), junto à Prefeitura do Recife, uma solicitação para análise do projeto de uma nova reforma no estádio da Ilha do Retiro. Desta vez, porém, segundo a direção, as obras previstas contemplarão grandes intervenções no estádio visando equipará-lo às grandes arenas do futebol brasileiro, deixado a casa rubro-negra mais moderna.

Com essa nova etapa da reforma - aguarda liberação da Prefeitura -, além do estádio propriamente, a direção do Sport pretende promover mudanças em todo o complexo social com novos espaços e modernizações. “Essa será uma reforma estrutural maior, que aí sim vai mudar muita coisa. O que fizemos agora foram pequenas intervenções e melhorias no estádio, que já ficou com outra cara. Agora nós partiremos para o projeto do que podemos chamar de 'Retrofit'. Protocolamos o projeto na Prefeitura do Recife para o início dos trâmites burocráticos", destacou o presidente do Sport, Yuri Romão.



Apesar do desejo da diretoria rubro-negra, ainda não existe um prazo estabelecido para o início das obras, já que o processo está em fase inicial e somente após a liberação da Prefeitura - responsável por analisar se o projeto da construção pretendida está de acordo com as exigências da legislação municipal - é que será possível estabelecer um cronograma tanto para início, quanto para duração.

"A gente começou o trabalho desse projeto em setembro do ano passado. Conversamos muito com a própria Prefeitura para que não precisássemos fazer um retrabalho. Fomos dialogando e alterando quando a própria Prefeitura dizia que não cabia, já que é um projeto grande não só para o Sport, mas para a cidade do Recife como um todo também”, explicou Yuri Romão.

Quais as mudanças previstas no novo projeto da Ilha do Retiro



A intenção da diretoria leonina com o novo projeto é promover algumas melhorias tanto na parte interna, quanto na externa do estádio da Ilha do Retiro. Entre essas mudanças estão a introdução de cadeiras em todos os setores e a cobertura de boa parte do estádio, além da construção de mais camarotes. Ou seja, a ideia é criar uma espécie de Complexo da Ilha do Retiro.

Além disso, o clube também pretende modernizar os lounges localizados antes das entradas que dão acesso às arquibancadas e às cadeiras. "Tudo que foi feito até aqui será conservado, como a obra do gramado, a instalação dos refletores e a troca da drenagem. O restante das obras estruturantes, como a reforma dos banheiros, também será aproveitado e ainda aperfeiçoado", garantiu a direção do Sport.

Como a liberação para o início das novas obras depende dos trâmites burocráticos, provavelmente todos os jogos do Sport no restante da temporada 2024 devem permanecer na Ilha do Retiro. "Apenas quando as obras forem iniciar na parte interna do estádio é que a Ilha do Retiro precisará ficar fechada por um período, mas ainda sem previsão ou data", explicou o comunicado rubro-negro.