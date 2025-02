Violência entre torcidas organizadas no Recife: BPChoque confirma detenção de 14 pessoas; três vítimas seguem internadas no HR

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Após os confrontos violentos registrados entre torcidas organizada do Santa Cruz e do Sport, 12 pessoas foram socorridas ao Hospital da Restauração

Após o confronto entre torcidas organizadas nas ruas do Recife, na manhã deste sábado (1º), antes do clássico entre Santa Cruz e Sport, no Estádio do Arruda, na Zona Norte da da cidade, 12 pessoas foram encaminhadas para o Hospital da Restauração, na área central da capital. Nove delas foram liberadas e três seguem internadas. De acordo com o governo do Estado, até o início da noite deste sábado não houve registro de morte de nenhuma das vítimas. O Batalhão de Polícia de Choque informou a detenção de 14 pessoas no Recife.

DETENÇÃO DOS ENVOLVIDOS

Antes do jogo cerca de 650 pessoas foram conduzidas até o Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e passaram por revista, sendo acompanhados, até o local da partida, no Arruda. Segundo a corporação, 14 pessoas foram detidas por violência entre torcedores, após incidentes nos bairros da Iputinga, Torre e Madalena, na Zona Oeste, onde foram registras agressões contundentes. Confusões também foram registradas em localidades do Grande Recife.

Santa Cruz x Sport: Pré-jogo e confusões entre torcidas organizadas

POLICIAMENTO PARA O JOGO

Neste jogo pelo Campeonato Pernambucano, a Polícia Militar de Pernambuco empregou 680 policiais militares. Sob o comando do 11º BPM, e com apoio das unidades especializadas, a área externa e as principais vias de acesso ao local do jogo contaram com a presença de policiais militares, segundo o Estado.

Nas estações do metrô e terminais integrados de passageiros foram lançadas guarnições no patrulhamento motorizado para inibir a ação dos vândalos. Toda operação policial foi monitorada por oficiais da Corporação, no Centro Integrado de Controle e Comando Estadual (CICCE), que recebeu a visita da governadora Raquel Lyra, após os episódios de violência.

No Grande Recife, a Pela Polícia Civil de Pernambuco autuou em flagrante delito três pessoas, por tentarem invadir o TI Pelópidas, em Paulista. Também houve três prisões em flagrante, no Cabo de Santo Agostinho, após um confronto no município com uso de explosivos. Os casos serão investigados pela Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva.