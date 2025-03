Neymar cortado da seleção brasileira após lesão; Veja quem substitui ele

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Atacante do Santos sofreu uma lesão e não jogou a semifinal do Paulistão, contra o Corinthians; Brasil encara Colômbia e Argentina

Neymar foi cortado da seleção brasileira. Com lesão que o impediu de jogar contra o Corinthians, na semifinal do Paulistão, o técnico do Brasil optou por cortar o jogador, que faria seu retorno à seleção após mais de um ano afastado, em outubro de 2023, em jogo contra o Uruguai. O anúncio foi feito em nota da CBF.

Além dele, o lateral-direito Danilo, do Flamengo, e o goleiro Ederson, do Manchester City, também foram desconvocados.

"Nos últimos dias, após a convocação do dia 6 de março, às 11 horas, o Departamento Médico da seleção brasileira, na pessoa do Dr. Rodrigo Lasmar, vem nos atualizando a respeito da situação de todos os atletas, em especial Danilo, do Flamengo, Neymar, do Santos, e Ederson, do Manchester City", disse Dorival em vídeo divulgado pela CBF.

"Após as avaliação realizadas, o Departamento médico da Seleção nos atualizou a respeito da situação de cada atleta. Sendo assim, estamos convocando Lucas Perri do Lyon, Alex Sandro, do Flamengo, e Endrick, do Real Madrid", completou.

Endrick, do Real Madrid, foi chamado para o lugar de Neymar. Já Lucas Perri, do Lyon, e Alex Sandro, do Flamengo, foram chamados para os lugares de Ederson e Danilo.

O Brasil enfrenta Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, nos dias 20 e 25 de março. O jogo contra a Colômbia será em Brasília, enquanto que contra a Argentina será em Buenos Aires.

Lesão de Neymar

Neymar não jogou contra o Corinthians, por conta de um edema na coxa. Ele foi poupado na partida do Peixe e havia expectativa dele entrar em campo com a seleção brasileira.