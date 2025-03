Sport perde para Vitória e deixa liderança do Grupo A da Copa do Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Janderson marcou o gol da derrota do Leão da Ilha do Retiro ainda no primeiro tempo, nesta quarta-feira, em jogo válido pela penúltima rodada

O Sport não jogou bem e perdeu por 1x0 para o Vitória, nesta quarta-feira (19), no Barradão. Com transmissão exclusiva e de graça da TV Jornal, o duelo foi válido pela penúltima rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. O gol da derrota foi marcado por Janderson ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Vitória assumiu a liderança do Grupo A com 14 pontos. O Sport ficou com menos dois pontos na vice-liderança. Vale destacar que ambos os times estão classificados para as quartas de final. Na última rodada, após vencer o CRB, o Leão da Ilha já tinha garantido o posto na próxima fase.

A última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste ainda será confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Isso porque todos os jogos precisam acontecem de forma simultânea e o Bahia ainda tem dois jogos atrasados para cumprir contra Confiança e Ceará.

Próximo jogo do Sport

O próximo jogo do Sport acontece já neste sábado (22). O Leão enfrenta o Retrô, às 16h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em jogo válido pela partida de final da final do Estadual.

Leão da Barra sai na frente

O Sport não entrou em campo com espírito de briga pela liderança do Grupo A. Sem Pablo e Gonzalo Paciência, o técnico Pepa apostou no ataque com Gustavo Maia, Carlos Alberto e Arthur Sousa, que estreou como titular. Porém, o Leão da Ilha pecou bastante no último terço do campo e apresentou "antigos" erros no setor de ataque.

Do outro lado, o Vitória não foi um exemplo de organização e alta performance no futebol. No entanto, empurrado pela torcida, pressionou o Sport e levou mais perigo nas investidas.

O time pernambucano até conseguiu penetrar na defesa baiana e envolver o adversário. Só que errou bastante na conclusão das jogadas, principalmente com Fabrício Domínguez, que apareceu pelo lado direito em duas grandes oportunidades, mas não aproveitou.

No fim do primeiro tempo, o Sport pagou caro por um erro de marcação na bola parada. Aos 46 minutos, após falta cobrada para a grande área, Arthur Sousa afastou errado e a bola caiu nos pés de Janderson quase que na pequena área. De frente para o gol de Caíque França, o atacante não perdoou e encheu o pé para o fundo da rede.

Leão da Ilha para na trave

No segundo tempo, o Sport até que tentou, mas não teve jeito. Pepa acionou a "tropa de elite" com Sérgio Oliveira, Lucas Limas, Romarinho, Lenny Lobato e Barletta, só que o máximo que conseguiu foi parar na trave.

Depois de muito rondar a defesa do Vitória, no fim do jogo, Barletta acertou a trave em chutaço. Antes, o Leão da Ilha rodou, rodou e pareceu sentiu a ausência dos centroavantes Pablo e Gonzalo Paciência.

Já o Leão da Barra começou a etapa com duas chances claras após bola na área, porém, ambas foram desperdiçadas. Placar final: Vitória 1x0 Sport.

Notas do Escrete de Ouro

Em parceria com o Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, o Blog do Torcedor divulga as notas da partida. Quem realizou a avaliação foi o comentarista Ednaldo Santos.

Caíque França: 6 (Pouco exigido).



Hereda: 4 (Não foi bem).



João Silva: 6 (Não comprometeu).



Lucas Cunha: 6 (Não comprometeu).



Igor Cariús: 7 (Atacou bem).



Du Queiroz: 6 (Boa atuação).



Christian Rivera: 7 (Bem determinado).



Sérgio Oliveira: 4 (Muito nervoso).



Fabrício Domínguez: 4 (Pior partida).



Lucas Lima: 7 (Buscou o jogo).



Gustavo Maia: 5 (Não ajudou).



Romarinho: 6 (Se movimentou bem).



Carlos Alberto: 5 (Regular).



Chrystian Barletta: 6 (Entrou bem).



Arthur Sousa: 5 (Estreia discreta)



Lenny Lobato: 6 (Boa atuação).



Pepa: 5 (Demorou para mudar).

Ficha do jogo

Vitória

Gabriel; Claudinho (Raúl Cáceres), Lucas Halter, Zé Marcos e Hugo; Ricardo Ryller (Thiaguinho), Ronald e Pepê (Willian Oliveira); Gustavo, Janderson (Fabrício) e Carlinhos (Lucas Braga).

Técnico: Thiago Carpini.

Sport

Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Igor Cariús; Du Queiroz, Christian Rivera (Sérgio Oliveira) e Fabrício Domínguez (Lucas Lima; Gustavo Maia (Romarinho), Carlos Alberto (Chrystian Barletta) e Arthur Sousa (Lenny Lobato).

Técnico: Pepa.