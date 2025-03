Mirella Almeida destaca desafios de Olinda no contexto metropolitano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Prefeita de Olinda foi a entrevistada deste sábado (22) do videocast Giro Metropolitano; Mirella Almeida destacou avanços com prefeitos da RMR

A prefeita de Olinda, Mirella Almeida (PSD), foi a entrevistada deste sábado (22) do videocast Giro Metropolitano, do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, onde destacou desafios crônicos enfrentados por Olinda e ressaltou a necessidade de um trabalho conjunto entre os entes municipais e estaduais para garantir soluções eficazes para a população.

Mirella reforçou a importância da cooperação entre os municípios da região metropolitana e o governo estadual na busca por soluções para problemas estruturais que impactam diretamente na qualidade de vida da população. Segundo a prefeita, algumas questões precisam ser tratadas de maneira coordenada para evitar que fiquem esquecidas e se tornem problemas ainda maiores no futuro.

“A gente precisa tratar alguns assuntos de forma mais coordenada com os agentes do Estado, para que não caia no limbo do esquecimento e que isso não se torne um assunto para daqui a cinco anos”, destacou.

A gestora citou, como temas prioritários, a mobilidade urbana, a gestão de resíduos sólidos e a engorda da praia de Olinda, que exigem uma abordagem integrada.

"São assuntos do contexto metropolitano que fazem total diferença, hoje, na vida da população de Olinda", disse.

Mirella também mencionou um esforço conjunto dos prefeitos da Região Metropolitana do Recife (RMR) para avançar nessas pautas, enfatizando que há interesse real por parte da gestão estadual em resolver essas questões.

"Hoje, eu tenho sentido por parte do Estado a vontade de fazer acontecer. Todos os prefeitos que participaram da reunião também têm a vontade de fazer acontecer, de fazer diferente. No final das contas, quem ganha é a população", enfatizou.

Confira a entrevista completa abaixo:

Olinda como polo de oportunidades

Ao comentar sobre o papel de Olinda no cenário metropolitano, Mirella Almeida ressaltou a importância histórica e cultural da cidade, que carrega o título de Patrimônio Histórico Cultural da Humanidade. No entanto, a prefeita destacou que a cidade precisa ir além desse reconhecimento e ser vista também como um local de crescimento econômico e desenvolvimento social.

"Eu entendo que Olinda tem por si só o peso e a grande responsabilidade de carregar inúmeros títulos, como o de Patrimônio Histórico Cultural da Humanidade. E a gente, para além disso, precisa ser conhecido como uma cidade de oportunidades e uma cidade para gerar oportunidades", afirmou.

Outro ponto levantado pela gestora foi a relevância turística de Olinda, que possui uma localização estratégica na abertura do litoral norte de Pernambuco. Para ela, o turismo deve ser impulsionado com melhorias na infraestrutura e na preservação do sítio histórico e das praias.

"A gente abre, literalmente, o litoral norte com praias belíssimas, com um sítio histórico belíssimo que precisa de um olhar voltado para infraestrutura, voltado para a potencialização do nosso turismo", disse.

Revitalização e engorda da orla

A revitalização da orla de Olinda também foi abordada na entrevista, com a prefeita explicando que as obras estão na segunda fase. Segundo ela, a iniciativa busca modernizar a região, trazendo melhorias tanto para turistas quanto para os trabalhadores locais.

"A gente está agora na segunda fase de requalificação, trocando todo o calçadão, todos os quiosques serão padronizados, a gente vai ter mais um banheiro. A gente, hoje, tem um posto avançado de segurança para ajudar nesse monitoramento de segurança na orla de Olinda, o local mais democrático", revelou.

Para garantir maior organização na faixa de areia e melhores condições para os comerciantes, a prefeitura está buscando firmar uma Parceria Público-Privada (PPP).

Mirella também destacou que a prefeitura de Olinda está buscando firmar Parcerias Público-Privadas (PPP) para a faixa de areia, visando espaços padronizados para os comerciantes.

"Agora a gente está em busca de uma PPP para a faixa de areia, para todos os barraqueiros que ficam ali na faixa de areia, para que a gente consiga padronizar, que a gente dê um novo olhar para quem está indo curtir, mas para quem está indo trabalhar também", contou.

Gestão compartilhada

A necessidade de um planejamento integrado entre os municípios da região também foi reforçada por Mirella, que destacou a habitação como um dos principais desafios. Ela argumentou que a moradia é um problema que não pode ser resolvido apenas no âmbito municipal, exigindo uma gestão compartilhada entre diferentes esferas de governo.

"Habitação não é uma política municipalista. Mas onde o pessoal está precisando de moradias? Nos municípios. Então a gente precisa compartilhar a gestão de determinados assuntos com outros entes, para a gente poder avançar nessas pautas", destacou.

A reativação do conselho metropolitano foi citada como um passo fundamental para avançar nessas questões.

"Não adiantaria de nada reativar um conselho parado há mais de 30 anos se fosse pra gente ficar só elencando desafios. Isso todo mundo já sabe de trás pra frente. Mas no contexto dos desafios, de que forma a gente vai avançar nas resoluções e colocação de ideias?".

Diálogo com João Campos e cooperação intermunicipal

Mirella Almeida também comentou sobre sua disposição para dialogar com o prefeito do Recife, João Campos (PSB), a fim de discutir questões que afetam ambas as cidades, especialmente nas áreas limítrofes. Para ela, buscar parcerias para políticas públicas deve estar acima de disputas políticas.

"Dialogar com João Campos sobre as áreas limítrofes entre Olinda e Recife não me coloca em uma situação desconfortável. Pelo contrário, vejo isso como uma questão de interesse público, acima de disputas políticas", disse.

"Se for necessário um diálogo com João Campos, ou uma reunião entre nossos secretários, não vejo problema. O que importa é atender às necessidades da população. Não tenho vaidades nesse sentido", complementou.

A prefeita reforçou que já foram realizadas reuniões técnicas com os prefeitos envolvidos e que o planejamento do conselho metropolitano está avançando.

Representatividade na AMUPE e impacto para Olinda

Mirella Almeida também destacou sua atuação como segunda secretária da Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE) e a importância de Olinda ter voz ativa no debate estadual.

"Não entro em nada apenas para ocupar um espaço. Hoje, Olinda representa a Região Metropolitana na diretoria da AMUPE, e estou puxando esse debate com outros prefeitos. A AMUPE representa diversas regiões do estado, e agora temos voz ativa nesse contexto", enfatizou.

A prefeita enfatizou que a participação da cidade na entidade reforça a busca por soluções concretas para desafios locais e regionais.

"Nos municípios é onde as coisas acontecem, onde os projetos e recursos são aplicados para melhorar a vida das pessoas. Ainda há muito a ser feito em Olinda, mas já avançamos bastante, como no maior programa de calçamento de ruas dos últimos anos. Contudo, não se trata apenas de pavimentação, mas de gerar oportunidades e desenvolvimento", disse.