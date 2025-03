Túnel do Jordão: após anos de espera e morte por afogamento, Túnel Felipe Camarão será recuperado ao custo de quase R$ 8 milhões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um dos túneis mais problemáticos da Região Metropolitana do Recife, interditado com frequência sempre que chove e onde uma motorista morreu afogada ao tentar atravessá-lo inundado, o Túnel Felipe Camarão, mais conhecido como Túnel do Jordão, na Zona Sul do Recife, será, enfim, recuperado. Nesta sexta-feira (21/3), o governo de Pernambuco lançou o edital de licitação para execução das obras de recuperação estrutural do equipamento.

O investimento previsto é de R$ 7,8 milhões, com prazo de conclusão de 360 dias após a ordem de serviço. A recuperação do Túnel do Jordão é mais do que urgente e era prometida pelo Departamento de Estradas de Rodagens (DER-PE) há anos, sem avanços. Algumas soluções paliativas chegaram a ser feitas desde que o equipamento foi construído, ainda em 2012 e como parte do sistema viário de triplicação da PE-008, mais conhecida como Estrada da Batalha, corredor viário importante de entrada e saída do Grande Recife e da capital ao Sul.

Mas os problemas eram frequentes, obrigando a interdição do túnel sempre que chove e colocando em risco a segurança de motoristas, pedestres e ciclistas que passam pelo local. “A necessidade urgente de recuperação do Túnel Felipe Camarão foi identificada pelo governo do Estado por meio de uma vistoria técnica detalhada, que revelou problemas em sua estrutura, como deslocamentos de materiais, fissuras, rachaduras, infiltrações e exposição de armaduras oxidadas”, explica o governo de Pernambuco.

TÚNEL NÃO TEVE A MANUTENÇÃO ADEQUADA

Construído em 2012, o túnel não passou por manutenção adequada pelo próprio DER-PE desde sua inauguração, o que resultou em um agravamento significativo da degradação estrutural. Como explica a atual gestão do Estado, esses problemas comprometem tanto a segurança dos usuários da via quanto a durabilidade da obra. Além disso, o sistema hidráulico de drenagem do túnel, responsável pela evacuação das águas pluviais, encontra-se em colapso.

“A situação estrutural do Túnel Felipe Camarão exige uma intervenção técnica criteriosa para corrigir os danos acumulados ao longo dos anos. Com essa licitação, daremos início a um trabalho essencial para restaurar a integridade da estrutura e melhorar as condições de trafegabilidade no local”, declarou o diretor-presidente do DER-PE, Rivaldo Melo.

“As obras de recuperação do Túnel Felipe Camarão são uma prioridade do governo de Pernambuco para garantir a segurança e a mobilidade da população. A degradação da estrutura exige uma intervenção imediata, e essa licitação representa um passo essencial para devolver à população um equipamento viário seguro e eficiente”, disse o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Diogo Bezerra.

MULHER MORREU AFOGADA NO TÚNEL DO JORDÃO

Em agosto de 2022, uma idosa de 81 anos morreu afogada ao tentar passar de carro pelo túnel, mesmo estando alagado. As equipes do Corpo de Bombeiros que fizeram o resgate do corpo informaram que o veículo estava virado com as rodas para cima.

Na época, foi informado que não houve um capotamento. O carro teria ‘boiado’ devido ao alto volume de água no túnel e tombado pela lateral, segundo a perícia técnica.

A vítima foi identificada como Sônia Maria Dantas e a causa da morte, assim como a do Túnel da Via Mangue, foi afogamento.

ALAGAMENTO NO TÚNEL DA VIA MANGUE JÁ PROVOCOU MORTES NO RECIFE

Não foi apenas o Túnel do Jordão que provocou mortes no Recife devido à falta de manutenção e os constantes alagamentos. Em junho de 2019, uma mulher morreu afogada depois de o condutor do carro em que estava insistir em passar pelo Túnel Josué de Castro, no Pina, na Zona Sul do Recife, conhecido como o Túnel da Via Mangue. O local estava alagado, mas as pessoas não faziam ideia do nível da água.

Na época, o Corpo de Bombeiros informou que a vítima, identificada como Mirelle Paula da Silva, de 34 anos, era passageira do veículo. Outras duas mulheres estavam no carro e conseguiram se salvar.