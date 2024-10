Restaurantes românticos para jantar no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Conheça 5 restaurantes no Grande Recife com uma energia romântica no ar, perfeitos para jantar a dois, unindo sabor, charme e um ambiente aconchegante

Desfrutar de momentos felizes a dois é essencial para manter o casal em harmonia e com o vigor dos primeiros dias de paixão. Uma das formas clássicas de reacender essa chama é com um lindo jantar romântico, capaz de derreter corações.

Se você deseja surpreender o seu amor com um lugar bonito e aconchegante para apreciar a companhia de quem caminha ao seu lado, vale a pena conhecer estes restaurantes no Grande Recife. Cada um deles oferece uma atmosfera de sensualidade, afeto e paixão, aliada a um excelente custo-benefício.

Confira as indicações do Receita da Boa:

Villa Pier Gourmet

Imagem da parte interna do restaurante Villa Pier, mostrando a paisagem e acesso ao rio - Cortesia Villa Pier Gourmet

Às margens do Rio Timbó, em Maria Farinha, você encontrará um ambiente aconchegante com uma vista deslumbrante. O Villa Pier Gourmet combina uma estética litorânea e uma conexão intensa com a natureza, tendo até mesmo acesso exclusivo ao rio que percorre o litoral norte de Pernambuco.

Com luz suave, som ambiente e atendimento impecável, o restaurante é ideal para um jantar a dois. Como diz Carlos Queiroz, proprietário do espaço, esses fatores transformam o local em um ambiente mágico para os casais.

Carlos também compartilha que sua paixão pelos manguezais o inspirou a criar um ambiente ecológico. "Somos o único restaurante Selo Verde do Governo do Estado de Pernambuco, então temos pilares fortes de sustentabilidade, fazendo uso de: design biofilico; biodigestor; captação de água da chuva; tratamento e reuso de água das pias, lavabos e chuveiros, descarte seletivo; energia solar, entre outras práticas de boa gestão sustentável", destaca o proprietário.

O cardápio oferece pratos sofisticados, ideais para momentos especiais. Os pratos indicados para quem quer desfrutar de uma noite mágica são o Steak Poivre e Espaguete ao Pesto. Já os drinks recomendados foram Rosado Pier e Pôr do Sol do Timbó.

Nommade Bistrot

Imagem de mesa posta em restaurante Nommade Bistrot - Reprodução // @nommadebistrot

Situado no Poço da Panela, Zona Norte de Recife, o Nommade Bistrot é conhecido por sua cozinha contemporânea e estética delicada, sendo a escolha perfeita para quem quer viver uma experiência romântica sem igual.

Esthe Bagagí, chef criativa e proprietária do local, explica: "O casarão que está situado o Nommade é antigo e remete um ambiente intimista e aconchegante. A decoração romântica, desde montagens da mesa posta, bem como das luzes quentes, tem grande influência no aconchego da casa".

A clientela é formada principalmente por casais, muitos em seu primeiro encontro ou até mesmo celebrando pedidos de casamento. "O fato de celebrarmos vários casamentos, nos torna um lugar de referência para os casais. Pensando nisso, criamos uma campanha para os casais eternizarem o amor através do cadeado, que gravamos seus nomes e prendemos no nosso portão de entrada", fala Esthe sobre a atividade romântica que é possível vivenciar no restaurante.

O restaurante oferece o Menu 3 Etapas, uma promoção que convida os clientes a experimentar uma entrada, um prato principal e uma sobremesa a preços acessíveis. As opções mudam a cada mês, trazendo sempre novidades.

No menu de outubro, a recomendação da chef é o Ceviche de polvo e peixe como entrada, Risoto de camarão como prato principal e Cheesecake de frutas amarelas como sobremesa.

Pecora Nera

Imagem de mesa posta para dois no restaurante Pecora Nera - Cortesia Pecora Nera

O Pecora Nera, que fica na Praça de Casa Forte, é um charmoso restaurante italiano. Criado pelo chef Thiago Vitta, após sua formação na Cordon Bleu, na Itália, o restaurante oferece uma culinária artesanal inspirada nas receitas das nonnas italianas.

Com uma ambientação rústica e intimista, o Pecora Nera se tornou referência para casais. "Já fizemos parte de muitos pedidos de casamento, aniversários de namoro e celebrações. Temos um carinho especial por esses momentos", revela Thiago.

A casa oferece uma amplitude de sabores de alta qualidade. "O carro chefe são as massas artesanais preparadas diariamente na casa seguindo os padrões italianos com farinha italiana assim como os molhos, ragus de cocção lenta. Nossos grelhados são feitos na brasa, dando sabor defumado aos nossos filés. Tudo feito de forma artesanal e no mais alto padrão de qualidade", pontuou o chef.

Entre os pratos recomendados estão o Sformato di Pecorino (tortinha quente de queijo Primadonna com geleia de damasco) como entrada, o Fileto in Crosta (tournedor grelhado com crosta de gorgonzola e espaguete ao creme de queijo) como prato principal, e o Tortino al Doce di Latte (petit gateau de doce de leite com sorvete de baunilha) para finalizar a noite.

Sovaj VegBar

Imagem da parte interna do restaurante Sovaj - Cortesia Sovaj Vegbar

Localizado no coração do Recife, o Sovaj VegBar é um restaurante aconchegante e acessível, perfeito para quem busca um ambiente vegano descontraído. Situado na Rua do Sossego, no centro da cidade, o Sovaj se tornou um destino ideal para curtir a noite de forma leve e acolhedora.

Embora seja um restaurante vegano, o público é bastante diverso. "Por incrível que pareça, nosso público não é sequer 10% vegano. Talvez pelos valores acessíveis, nos tornamos um barzinho de dates e confraternizações", explica Gisela Barreto, proprietária do Sovaj. "Nos fins de semana, recebemos grupos maiores, mas de terça a quinta é comum encontrar quase todas as mesas ocupadas por casais", completa.

O cardápio é variado, oferecendo opções que vão desde petiscos até lanches e bebidas. "Tudo depende do estilo e da fome do cliente, mas atualmente os queridinhos são o sanduíche de shitake, a porção de pasteizinhos de festa e as coxinhas", destaca Gisela, comentando sobre os pratos favoritos do momento.

Al Mare: casa de vinhos

Imagem do restaurante AlMare, com mesas e balcão - Cortesia AlMare

Com uma ambientação tão linda que nos transporta diretamente para os terraços italianos, o Al Mare, localizado em Olinda, é um restaurante que vai te deixar encantado pela leveza e sofisticação. Ana Paula Crasto, Sommelier formada na Itália e proprietária do espaço, conta que o desejo de criar uma casa de vinho surgiu quando ela retornou ao País.

"Eu comecei numa casinha muito pequena, no Sítio Histórico, lá em cima, onde eu mesma cozinhava e servia sob reserva, para 15, 20 pessoas", conta Ana sobre o começo da Casa de Vinhos, que no início ficava no Alto da Sé. A proprietária explica que o restaurante ganhou o nome Al Mare quando se mudou para a beira-mar de Olinda.

O restaurante é uma excelente opção para encontros entre amigos, mas também possui uma áurea romântica, sendo palco inclusive de casamentos. "O Al Mare é um restaurante versátil, podem vir famílias, grupos de amigos para o sunset (pôr-do-sol), tem música ao vivo, pet-friendly. Somos democráticos", pontua a sommelier.

