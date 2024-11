5 restaurantes no Recife para confraternizações de fim de ano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com pratos saborosos e ambiente acolhedor, descubra 5 restaurantes no Recife perfeitos para confraternizar com os amigos e familiares neste fim de ano

Que tal reunir a família, os amigos ou os colegas de trabalho para um momento de descontração e celebrar os aprendizados e conquistas de 2024?

Um jantar, almoço ou café da manhã em um restaurante aconchegante e com um cardápio irresistível pode ser a escolha perfeita para criar memórias inesquecíveis.

Recife, com sua rica gastronomia e opções para todos os gostos, oferece uma variedade de restaurantes ideais para confraternizações. Pensando nisso, selecionamos cinco estabelecimentos que prometem tornar sua celebração ainda mais especial.

Confira:

1. Chicama

Prato do Restaurante Chicama - Divulgação/Chicama

O Chicama, no Cabanga Iate Clube, oferece uma experiência gastronômica única e sofisticada, além de vista privilegiada para a Bacia do Pina. Sob o comando do premiado chef Biba Fernandes, pioneiro da gastronomia peruana em Pernambuco, o restaurante encanta com seu ambiente elegante e menu exclusivo.

“Nesta época do ano nos preparamos ainda mais para a recepção de grupos, que podem fazer reservas com menus personalizados ou simplesmente desfrutar do nosso cardápio de inspiração brasileiro-peruana”, revela o chef.

Entre as delícias do cardápio, destacam-se o Festival de Cebiches, por R$ 105, e o Arrumadinho de Frutos do Mar, preparado com polvo, anéis de lula e camarões grelhados, acompanhado de farofa de feijão verde com coentro e bacon, além de vinagrete de beterraba crocante, por R$ 96.

Não deixe de experimentar também as sobremesas: a Cartola com calda de caramelo e sorvete de tapioca, por R$ 35; e o Suspiro Limeño, um clássico do Chicama, no valor de R$ 39.

Serviço

Atendimento: Terça a sábado, das 11h às 23h | Domingo, das 11h às 17h

Terça a sábado, das 11h às 23h | Domingo, das 11h às 17h Reserva: (81) 99185-4177

(81) 99185-4177 Endereço: Av. Engenheiro José Estelita, s/n – Cabanga

Av. Engenheiro José Estelita, s/n – Cabanga Instagram: @chicamarecife

2. Chica Pitanga

Prato do Restaurante Chica Pitanga - Reprodução/Instagram/@chicapitangarecife

Ícone da gastronomia da Zona Sul, o Chica Pitanga, em Boa Viagem, é conhecido por sua combinação de qualidade e ambiente acolhedor.

Ideal para confraternizações, o restaurante oferece pratos deliciosos, como o Risoto de Camarão ao Molho de Ervas, por R$ 79, a saborosa Jambalaia de Vegetais, por R$ 55, e o Carré de Cordeiro em Crosta de Ervas com Musseline de Inhame e Molho Roti, por R$ 87.

As sobremesas também são um destaque, com o Crumble de Cartola e o Petit Gateau de Doce de Leite com Sorvete de Tapioca, ambos por R$ 35.

Serviço

Atendimento: Sábado, das 7h às 10:30 (café da manhã)| Domingo e feriados, das 7h às 10:00 (café da manhã)| Segunda a sexta, das 11:40 às 15:30 (almoço) | Sábado, domingo e feriado, das 11:30 às 16:00 (almoço) | Segunda a quinta, das 18:00 às 22:00 (jantar) | Sexta e sábado, das 18:00 às 23:00 (jantar)

Sábado, das 7h às 10:30 (café da manhã)| Domingo e feriados, das 7h às 10:00 (café da manhã)| Segunda a sexta, das 11:40 às 15:30 (almoço) | Sábado, domingo e feriado, das 11:30 às 16:00 (almoço) | Segunda a quinta, das 18:00 às 22:00 (jantar) | Sexta e sábado, das 18:00 às 23:00 (jantar) Contato: (81) 3334-8260

(81) 3334-8260 Endereço: Rua Petrolina, 19 – Boa Viagem

Rua Petrolina, 19 – Boa Viagem Instagram: @chicapitangarecife

3. Reteteu - Comida Honesta

Prato do Restaurante Reteteu - Comida Honesta - Reprodução/Instagram/@reteteucomidahonesta

Funcionando em uma casa aconchegante com um quintal arborizado, localizada no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife, o Reteteu - Comida Honesta oferece o melhor da culinária pernambucana aos seus clientes.

A renomada equipe de cozinha, que recentemente teve a honra de ser convidada a preparar um jantar para o cantor Caetano Veloso durante sua passagem pelo Recife, oferece um cardápio delicioso para aqueles que apreciam os sabores autênticos da cozinha nordestina.

Neste ano, o restaurante criou um cardápio especial de confraternização para o almoço, com os pratos mais queridos da casa. Os grupos poderão escolher entre quatro opções de menu, cada um pensado para atender diferentes preferências e necessidades.

A Carne de Sol (R$ 74,90), o Cupim com Molho de Mel de Engenho (R$ 89) e a Costelinha na Mostarda (R$ 74,90) estão entre os pratos mais pedidos. O ambiente também é pet-friendly.

Serviço

Atendimento: Segunda a sexta, das 12h às 15h | Sábado e domingo, das 7h às 10h (café da manhã) e das 12h às 15h30

Segunda a sexta, das 12h às 15h | Sábado e domingo, das 7h às 10h (café da manhã) e das 12h às 15h30 Reserva: (81) 3204-4137 | (81) 99160-3837

(81) 3204-4137 | (81) 99160-3837 Endereço: Rua Professor Otávio de Freitas, 256 – Encruzilhada

Rua Professor Otávio de Freitas, 256 – Encruzilhada Instagram: @reteteucomidahonesta

4. Restaurante Catamaran

Prato do Restaurante Catamaran - Divulgação/Restaurante Catamaran

Com uma das vistas mais deslumbrantes do Recife, o Restaurante Catamaran acomoda desde celebrações mais intimista até uma confraternização maior.

Em dezembro, o lugar recebe ainda música ao vivo todos os dias, criando um clima ainda mais animado e festivo, ideal para quem busca celebrar em grande estilo.

Além disso, o restaurante oferece uma variedade de pratos irresistíveis, que atendem aos mais diversos paladares. Entre as especialidades, destacam-se a Moqueca de Posta de Pescada Amarela, que serve até quatro pessoas (R$ 179); o Filé de Pescada Amarela com Camarões Salteados, perfeito para duas pessoas (R$ 139); e a deliciosa Peixada Pernambucana (R$ 199,90).

Com uma combinação perfeita de boa comida, música ao vivo e uma vista incomparável, o Restaurante Catamaran é o destino ideal para quem deseja celebrar com sofisticação e alegria.

Serviço

Atendimento: Segunda-feira, das 12h às 16h | Terça-feira, das 12h às 22h | Quarta e quinta-feira, das 12h às 23h | Sexta-feira e sábado, das 12h à 0h | Domingo, das 12h às 22h

Segunda-feira, das 12h às 16h | Terça-feira, das 12h às 22h | Quarta e quinta-feira, das 12h às 23h | Sexta-feira e sábado, das 12h à 0h | Domingo, das 12h às 22h Reserva: (81) 99973-4077

(81) 99973-4077 Endereço: Avenida Cais de Santa Rita, s/n – São José

Avenida Cais de Santa Rita, s/n – São José Instagram: @restaurantecatamaran

5. Bar do Cuscuz

Prato do Bar do Cuscuz - Reprodução/Instagram/@bardocuscuzrecife

Levando o nome de um dos pratos mais queridos do Nordeste, o Bar do Cuscuz pode ser a escolha perfeita para quem deseja descontração nas confraternizações de fim de ano.

Além das saborosas opções regionais, o local também agrada os amantes de petiscos e os fãs de hambúrgueres suculentos.

Para os grupos que buscam um bom custo-benefício, o restaurante oferece uma seleção de pratos no valor de R$ 59, além de combos de chope e caipirinha que seguem uma promoção imperdível: o cliente consome 4 e paga apenas 1.

No entanto, para aproveitar essas ofertas, é necessário realizar a reserva com, no mínimo, 24 horas de antecedência.

E se você tem filhos e sobrinhos, pode ficar tranquilo: o restaurante conta com uma área especial com mais de 50 brinquedos, garantindo que os pequenos se divirtam enquanto você curte um momento de descontração com os amigos.

Serviço