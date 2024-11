14ª edição do GPTW premia Melhores Empresas para Trabalhar em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Desde a primeira edição, em 2011, o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) está junto ao Prêmio Great Place to Work Pernambuco

A reputação de uma empresa como um bom local de trabalho vai muito além das suas paredes: influencia na percepção que os candidatos, clientes e parceiros têm da marca. Considerando valores como confiança, trabalho em equipe e espírito empreendedor, o Great Place to Work (GPTW, "Melhores Empresas para Trabalhar" em português) realiza anualmente uma pesquisa e um ranking com as empresas que se destacam em suas categorias.

A certificação GPTW se baseia em uma pesquisa de clima organizacional que avalia a confiança, o respeito, a camaradagem e o orgulho entre os colaboradores. Empresas com altas pontuações são reconhecidas por seus excelentes ambientes de trabalho e compromisso com o bem-estar dos funcionários.

O diretor comercial do SJCC, Carlos Humberto; a diretora regional do GPTW, Mariza Quinderé; e a diretora de Marketing do SJCC, Mirella Martins - Silla Cadengue

GPTW Brasil

Desde 1997, o Great Place to Work (GPTW) reconhece as melhores empresas para trabalhar no Brasil. Com mais de 25 anos de experiência, o GPTW já avaliou mais de 10 mil empresas e certificou mais de 1.800 como ótimas opções para os colaboradores, demonstrando um forte compromisso com o bem-estar e o ambiente de trabalho.

GPTW Pernambuco

Desde a primeira edição pernambucana, em 2011, o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) está junto ao GPTW. A premiação impulsiona a melhoria contínua das organizações locais, fortalecendo os laços com seus colaboradores.

"É com orgulho que o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação se une mais uma vez ao Great Place to Work para celebrar as Melhores Empresas para Trabalhar em Pernambuco. Este é um momento de inspiração e reconhecimento, que reforça o papel essencial das organizações na valorização de seus colaboradores e na construção de ambientes de trabalho mais humanos, inovadores e inclusivos", celebra Mirella Martins, diretora de Marketing do SJCC.

A diretora também ressalta o investimento das empresas em medidas positivas para o ambiente de trabalho: "Sabemos que empresas que investem no bem-estar, na diversidade e no desenvolvimento de suas equipes transformam vidas e criam impacto positivo na sociedade. Celebrar essas iniciativas é reafirmar o compromisso com uma cultura organizacional pautada pela confiança, pelo respeito e pela constante busca por excelência."

"O prêmio GPTW é um reconhecimento significativo para as empresas, pois destaca o compromisso com o desenvolvimento de seus colaboradores e a valorização do ambiente de trabalho. A premiação, em parceria com o JC, fortalece a colaboração bem-sucedida entre o GPTW e organizações de diversos setores", comenta o diretor de Jornalismo do JC, da Rádio Jornal e da TV Jornal, Laurindo Ferreira.

Moura Dubeux no GPTW 2024 - Silla Cadengue

Prêmio GPTW Pernambuco

Neste ano, 104 empresas se inscreveram no Prêmio GPTW Pernambuco, somando mais de 50 mil funcionários impactados. Dessas, 35 foram premiadas, sendo 5 empresas de pequeno porte, 20 de médio porte e 10 de grande porte.

“Colocar as pessoas no centro, e fazer parte da cultura das empresas vem sendo percebido pelas empresas do Brasil, Nordeste e em particular aqui em Pernambuco. As organizações estão adotando essa premissa nas suas estratégias, fato é que houve um aumento significativo na quantidade de empresas que se inscreveram, nesta 14ª edição em 2024 mais de 100 empresas inscritas e impactando mais de 50 mil de funcionários no estado este ano”, pontua Mariza Quinderé, diretora regional do Great Place to Work.

O Prêmio Melhores Empresas para Trabalhar em Pernambuco aconteceu nesta quinta-feira (21) no Teatro RioMar, Zona Sul do Recife.

A pesquisa foi realizada em duas etapas: quantitativa (exigindo que a empresa alcance a amostra mínima de funcionários e obtenha nota igual ou superior a 70%); e a avaliação dos pilares For All.

Entre os principais critérios da análise da segunda etapa, estão práticas ESG, práticas D&I, oferta de cursos e treinamentos e licença maternidade/paternidade. Também são avaliadas a taxa de turnover (rotatividade de pessoal) e a perspectiva dos funcionários sobre oportunidade de crescimento e boa qualidade de vida na empresa.

“Somos um Ecossistema com várias soluções para contribuir com um melhor ambiente de trabalho, entendemos que temos que ter soluções plurais para um mundo plural, para isso temos consultorias para Diagnóstico e transformação de Clima Organizacional, Saúde Mental, Liderança, Diversidade, ESG, além de termos uma editora, entre outras frentes de atuação”, acrescenta a diretora regional do GPTW.

O que significa ser reconhecida pela GPTW?

O prêmio GPTW eleva a reputação das empresas, atraindo novos talentos e clientes. Essa certificação de um ambiente de trabalho positivo, aumenta a produtividade e reduz a rotatividade dos colaboradores - o turnover.

“Podemos notar que 97% das empresas premiadas oferecem práticas de saúde mental e bem-estar, ao analisarmos o número de admissões e demissões nesta edição, verificamos que o percentual de admissões foi 10 pontos percentuais superior ao de demissões, indicando um bom desenvolvimento das empresas e abertura de novas oportunidades”, afirma Mariza.

“Há um reflexo imediato na vida das pessoas, que quando se sentem confiantes e engajadas no propósito da empresa e com alinhamento de valores, se sentem mais felizes e dispostas a contribuir com o crescimento das organizações e consequentemente sua evolução pessoal”, finaliza.