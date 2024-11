Grupo Raymundo da Fonte é reconhecido por sua tradição, excelência e compromisso com o futuro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com uma história de 77 anos marcada pela tradição e pela constante inovação, o Grupo Raymundo da Fonte se consolidou como uma das principais empresas brasileiras no setor limpeza doméstica, higiene pessoal e condimentos. Guiada por valores sólidos e uma visão voltada para o futuro, a empresa se destaca por seu compromisso com colaboradores, clientes e o meio ambiente.

Mirna Morales, gerente de Recursos Humanos do Grupo, compartilhou detalhes sobre a filosofia e as práticas que tornam a Raymundo da Fonte uma referência em gestão e sustentabilidade.

Valores que norteiam decisões estratégicas

Os valores do Grupo Raymundo da Fonte são o alicerce de todas as suas operações. "Desde a fundação na década de 1940, nossa cultura organizacional se baseia no comprometimento, respeito, ética, simplicidade e empreendedorismo”, afirma Mirna Morales.

Esses princípios guiam desde a gestão interna até as relações com parceiros e clientes, promovendo um ambiente de confiança e transparência. "O comprometimento é traduzido em resultados com qualidade e responsabilidade. Além disso, a simplicidade nos permite focar no essencial, enquanto o empreendedorismo nos impulsiona a inovar continuamente”, complementa a gerente.

Fábrica Grupo Raymundo da Fonte na cidade de Paulista, Região Metropolitana do Recife - Aurélio Alves/ Agência LK/ Divulgação

Um ambiente que valoriza as pessoas

Com mais de 2.800 colaboradores espalhados por diferentes plantas industriais no Brasil, a empresa é reconhecida por promover um ambiente de trabalho saudável e motivador. Programas como a Academia Raymundo da Fonte e parcerias com o SENAI são pilares da capacitação técnica e pessoal.

“Fazemos questão de investir no crescimento profissional e no bem-estar dos nossos colaboradores. Nossa conquista do selo Great Place to Work (GPTW) reflete esse compromisso e reforça nossa cultura de respeito e valorização”, destaca Mirna.

Sustentabilidade na prática

Outro diferencial da Raymundo da Fonte é sua forte atuação em práticas ESG (ambientais, sociais e de governança). A empresa recicla mais de 94% dos resíduos gerados e utiliza materiais recicláveis em seus produtos, como garrafas PET com gramatura reduzida.

No âmbito social, o compromisso do Grupo com a transformação de vidas é evidente em iniciativas como o projeto Todo Mundo Pode Aprender, que oferece cursos gratuitos de português, culinária e empreendedorismo para pessoas em situação de vulnerabilidade. Além disso, projetos como a Fábrica de Vassouras Ecológicas, que utiliza garrafas Brilux para criar vassouras, impactam positivamente mulheres em situações de vulnerabilidade, promovendo sua autonomia financeira.

Outro destaque é o projeto Saber Brilux, atualmente em sua segunda edição, desenvolvido em parceria com a Adlim. Voltado para a capacitação de empregados domésticos, o programa inclui oito módulos abrangendo temas como economia doméstica, práticas de higienização e postura profissional.

"O Saber Brilux é uma oportunidade de desenvolvimento que ajuda esses profissionais a se qualificarem e terem mais facilidade de ingresso ou permanência no mercado de trabalho”, destaca Mirna Morales.

A empresa ainda investe no Programa de Voluntariado RF do Bem, engajando colaboradores em ações comunitárias, e em outras iniciativas de educação e inclusão, como o Núcleo de Inclusão Digital e o Curso de Robótica Livre. Essas ações consolidam a Raymundo da Fonte como uma empresa que alia sustentabilidade a um impacto social transformador.

Mirna Morales, gerente de Recursos Humanos do Grupo Raymundo da Fonte - Foto: Aurélio Alves/ Agência LK

Reconhecimento e planos

A conquista do prêmio Great Place to Work (GPTW) não é apenas motivo de orgulho, mas também uma motivação para evoluir. Segundo Mirna, o reconhecimento fortalece o engajamento dos colaboradores e atrai novos talentos.

Para o futuro, a empresa planeja expandir suas iniciativas de capacitação e continuar sendo referência em diversidade e inclusão. "Queremos inspirar não apenas nosso time, mas também as comunidades ao nosso redor, criando um legado de impacto positivo e desenvolvimento sustentável”, conclui Mirna Morales.

Com uma trajetória que alia tradição, inovação e responsabilidade social, o Grupo Raymundo da Fonte continua sendo uma empresa que transforma vidas e contribui para um mundo melhor.