Blazer EV chega para ser o carro mais luxuoso da Chevrolet no Brasil

Modelo cem por cento elétrico pode rodar mais de 400 km com uma carga, tem vários recursos de tecnologia e mira grandes concorrentes no Brasil

A Chevrolet está atualizando sua linha de carros elétricos no Brasil e o primeiro deles foi apresentado nesta semana - Blazer EV.

O modelo traz um novo conceito de carro de luxo com vários recursos de tecnologia, itens inéditos para um carro da marca, bateria de 102 kw e boa capacidade em termos de autonomia. Nossa equipe foi convidada para o evento de lançamento e também pôde realizar o primeiro test-drive no modelo elétrico. Levamos o Blazer EV para o Autódromo de Capuava, em Indaiatuba-SP.

Chevrolet Blazer visual esportivo - DIVULGAÇÃO

Mas, antes de falar da parte mecânica vale uma menção ao belo design do modelo da Chevrolet. Destaqu para os faróis em LED que cruzam toda a parte dianteira; lanternas traseiras em LED e teto com perfil mais rebaixado, além das rodas de 20 polegadas.

Na parte mecânica ele traz motor de 347 cavalos de potência, capaz de fazer o famoso 0 a 100 km/h em 5,8 segundos, velocidade máxima de 190 km/h, modo de condução esportivo e tração traseira. Com a bateria de 102 kw ele garante uma recarga mais rápida que outros carros elétricos. Para o Blazer EV, a velocidade de recarga é de até 22 kW(AC) e 190 kW(DC).

Na prática, é possível repor até 80% da energia em aproximadamente 40 minutos.

O Blazer EV também conta com sistema one pedal, onde o motorista pode dirigir usando apenas o pedal do acelerador. Com ele ativado basta aliviar o pedal direito e o carro vai freando automaticamente.

Chevrolet Blazer EV repleto de tecnologia - DIVULGAÇÃO

No quesito tecnologia este carro traz muitas inovações para a marca em nosso mercado. Para ligar o carro dispensa chave e até mesmo botão de partida, basta pisar no freio que o motor é acionado. O sistema de mídia de 17 polegadas conta com Google Buillt-in, dispositivo que permite usar a tela sem espelhar o telefone pessoal. Basta logar em sua conta do google para acessar mapa, assistente de voz e recursos de streaming.

Além dos sistemas mencionados o elétrico da GM também traz um pacote tecnológico bem amplo com ar-condicionado digital automático, painel digital, bancos com ajustes elétricos, retrovisor interno digital, teto solar panorâmico e abertura elétrica da mala.

A segurança oferece novos itens, com destaque para o alerta de ponto cego que identifica bicicletas e evita que alguém abra a porta e atinja o ciclista. Alerta de colisão em cruzamentos é outro sistema de segurança inovador no portfólio da Chevrolet.

Em relação aos concorrentes a Chevrolet citou o BMW iX3 e o Porsche Macan como concorrentes no Brasil.

Chevrolet Blazer tem telona de 17 polegadas - DIVULGAÇÃO

O preço não foi revelado mas a expectativa é que o Blazer EV passe dos R$ 400 mil, levando em consideração o nível de tecnologia do carro, capacidade de autonomia e os rivais citados. Além desses pontos apresentados, é preciso levar em consideração que a Chevrolet também vai vender por aqui o Equinox EV, modelo de porte menor que o Blazer EV.