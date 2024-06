Teste: Pulse Abarth é um dos melhores esportivos à venda no Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Versão esportiva do SUV compacto vai além de um visual diferenciado, ele tem desempenho de carro esportivo de verdade. Rodamos mais de 200km com ele

Quem olha para o Fiat Pulse Abarth e não conhece a história pensa que é apenas mais um carro “esportivo de mentirinha”. Daquelas séries especiais que apostam alto no visual e deixam o bom desempenho de lado. Puro engano. O SUV Pulse em sua versão Abarth é o que podemos chamar de um esportivo de verdade com seu motor 1.3 turbo de 185 cavalos de potência. E ainda pode ser considerado um excelente custo-benefício para quem busca performance e não quer investir tanto dinheiro num veículo divertido, pois é possível levar um desses para casa gastando na faixa dos R$ 150 mil.

Versão tem itens exclusivos no interior - DIVULGAÇÃO

Importante esclarecer. No Abarth, tudo é bem diferente do Pulse convencional. Para quem não sabe, a Abarth é a empresa responsável por fazer carros de performance da Fiat, assim como a Mercedes traz os carros especiais da AMG e BMW que produz os modelos da linha M.

O Carro Arretado testou o SUV esportivo por alguns dias na cidade, com direito a uma viagem até João Pessoa, capital da Paraíba. Colocamos o esportivo na estrada e até média de consumo agradável ele fez, ainda que essa não seja a sua proposta. Ficou perto dos 12 km/l de gasolina no circuito rodoviário.

Apesar do leigo confundir, os entusiastas percebem as diferenças com facilidade entre o “Pulse normal” e o Abarth. Primeiro que o Abarth não exibe logomarca Fiat. É o desenho do escorpião, símbolo da Abarth. O Pulse Abarth tem saída de escape duplo, grade frontal com abertura de ar larga, adesivos nas laterais e rodas de 18 polegadas, típicos elementos de carro esportivo.

Fiat Pulse Abarth é a versão esportiva do SUV - DIVULGAÇÃO

Quem liga o carro percebe ainda o ronco do motor 1.3 turbo (na Pulse convencional a motorização é 1.0 de 130 cavalos de potência). O câmbio do Abarth é automático de seis velocidades.

O conjunto faz ele ir de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos, o que garante um desempenho satisfatório pra o conjunto. Sem falar que recebe retoques importantes na suspensão para poder voar baixo na pista e fazer curvas com mais segurança.

Fiat Pulse Abarth é a versão esportiva do SUV - DIVULGAÇÃO

Se quiser apimentar a viagem, basta acionar o botão "Poison" no volante e o carro fica ainda mais esperto, o pedal do acelerador fica mais leve, o câmbio faz trocas mais rápidas, o painel muda para a cor vermelha, e o ronco do motor aumenta. Tudo melhora, ou, quase tudo...O consumo também vai lá pra cima. Portanto, se for rodar muito neste modo de condução, prepare o bolso para abastecer o carro mais vezes.

O Pulse Abarth pode ser um bom companheiro de viagem. Pelo que oferece, tem média de consumo dentro da sua realidade de um carro esportivo e ainda vai garantir ultrapassagens mais seguras com seu motor de 185 cavalos.

O Pulse tem rodas de 18 polegadas e detalhes que simulam fibra de carbono no painel central. Segue com bancos de couro, revestimento que deixa o painel das portas mais macio e uma lista de itens satisfatória.

Ar-condicionado digital automático, saídas para a segunda fileira, partida por botão, painel digital e central multimídia com espelhamento sem fio fazem parte do pacote de bondades. Outro destaque é o freio de estacionamento elétrico para esta versão.