Fiat divulga preços dos híbridos Pulse e Fastback

A Fiat promete revolucionar o mercado de carros eletrificados no Brasil. A marca lançou, nesta semana, o Pulse e o Fastback com motor híbrido - que mistura um propulsor a combustão flex com outro elétrico. Os veículos chegam com a promessa de serem mais econômicos e menos poluentes.

E antes que alguém pergunte: as configurações somente com motorização flex de Pulse e Fastback continuam sendo comercializadas normalmente. O Pulse híbrido Audace T200 Hybrid AT - R$ 125.990. É a sua versão mais barata.

A configuração Pulse Impetus T200 Hybrid AT - R$ 140.990. O Fastback híbrido mais em conta é o Audace, com valor de R$ 151.990 e R$ 161.990 na mais completa Impetus.

Fastback é uma das apostas da Fiat entre os híbridos - DIVULGAÇÃO / FIAT

Os carros híbridos da Fiat não precisam carregar na tomada, como nos chamados plugin. O carro da Fiat é classificado como um híbrido leve.

Na prática o sistema da Fiat é bem mais simples que outros modelos da categoria presentes no mercado brasileiro que funcionam independentemente em várias situações ou têm uma função diferente pra garantir mais autonomia a exemplo dos carros da Toyota, BYD, GWM e Lexus, só pra citar alguns nomes conhecidos.

No caso do Pulse e Fastback a situação é diferente.O sistema híbrido basicamente auxilia o motor na partida quando o veículo é mais exigido. A recarga é feita automaticamente nas frenagens.

Fiat Pulse e Fastback híbridos - DIVULGAÇÃO / FIAT

Os carros não tiveram mudança no visual. Importante dizer pra o consumidor não esperar super arrancadas ou força brutal de final. O Pulse e Fastback híbridos possuem o motor1.0 turbo flex de 130 cavalos de potência, o mesmo utilizado em outros carros do grupo Stellantis. Só que o híbrido vem com o auxílio do pequeno motor elétrico.

Segundo a Fiat, os carros são de 10% a 12% mais econômicos que os modelos flex.

Em outros híbridos, a autonomia chega a dobrar porque possuem tecnologia mais avançada.

VERSÕES

Os carros chegam esta semana às concessionárias. O Pulse e o Fastback são vendidos em cinco versões. Nas híbridas trazem o mesmo motor 1.0 turbo, de 130 cavalos de potência. O mesmo do modelo flex.

Fiat Pulse híbrido tem sistema elétrico que ajuda a reduzir o consumo - DIVULGAÇÃO / FIAT

A Fiat dispõe de configurações com motor 1.3 aspirada e 1.3 turbo pra o Pulse. No Fastback estão disponíveis carros 1.0 turbo flex, 1.0 turbo flex híbrido e o Abarth, motorização 1.3 de 185 cavalos de potência.

A diretora de vendas da marca Fiat no grupo Via Sul, Flaviene Cavalcanti, não tem dúvidas do sucesso dos lançamentos híbridos. Para ela, o preço bem competitivo,o belo visual, o conforto e tecnologia fazem deles dois dos melhores carros do Brasil em suas categorias.