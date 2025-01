Pulse para quem quer gastar pouco e ter um SUV híbrido

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Testamos o modelo eletrificado e, apesar do sistema simples, percebemos a melhora no consumo de combustível comparando com as demais versões

O Pulse é o carro híbrido mais barato do Brasil. Lançado há dois meses, o SUV compacto da Fiat vem ganhando um lugar de destaque na lista de vendas e tem seus méritos. É um SUV de bom custo-benefício.

Neste final de semana, por exemplo, a versão híbrida mais simples, Audace, está sendo vendida em uma concessionária do Recife por R$ 117.990 para quem der o carro usado como parte do pagamento. É preço de modelo flex, praticamente.

Por isso, não deixa dúvidas de que é uma opção interessante para quem não quer (ou não pode) investir tanto num utilitário esportivo eletrificado.

Modelo segue com bom acabamento interno - Silvio Menezes / Carro Arretado

Nós testamos o Pulse híbrido nas ruas do Recife e na rodovia, mas foi o modelo híbrido Impetus, mais caprichado, que sai por R$ 149 mil. A diferença deste para o híbrido mais barato aparece nos detalhes. Neste último, bancos de couro, rodas aro 17, painel digital, ajustes de altura e profundidade do volante, além de dispositivos de auxílio de condução como frenagem automática e alerta de saída de faixa.

O carro atende muito bem a sua proposta: tem visual legal, boa altura em relação ao solo para encarar buracos e lombadas nas grandes cidades e um pacote tecnológico bem legal.

Em nossa avaliação, o carro não decepcionou. O motor 1.0 flex turbo, de 130 cavalos de potência, é o mesmo utilizado nos outros veículos da marca.

Fiat Pulse híbrido - Silvio Menezes / Carro Arretado

Disposto, fez bem as ultrapassagens quando necessitamos.

Apesar dos atributos, não espere uma super economia de combustível. O Pulse é considerado um híbrido leve, diferente da maioria dos carros que conhecemos da categoria. Enquanto na Toyota e BYD o motor elétrico trabalha sozinho, neste da Fiat o sistema híbrido é basicamente para ligar o carro e a economia dele em relação ao Pulse flex é de 9% só.

Segundo dados oficiais da Fiat, na estrada, faz 10 no etanol e 14 na gasolina. Na cidade faz na casa dos 9 km/l e 13 km/l quando abastecido com etanol e gasolina, respetivamente. Os números não são dos melhores híbridos, mas importante lembrar que carros deste segmento possuem benefícios extras em alguns Estados de IPVA e ficar livre do rodízio.