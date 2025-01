GM revela SUV elétrico na festa de 100 anos da marca no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Modelo se chama Spark e tem fortes semelhanças com o Jeep Renegade por conta do visual quadrado e o porte de utilitário esportivo compacto

A Chevrolet anunciou o lançamento de cinco carros novos e três séries especiais neste ano de 2025 no Brasil. Na cerimônia de celebração dos 100 anos da GM em nosso País, na noite de anteontem, em São Paulo, os executivos da marca anteciparam uma das novidades e mostraram um jipinho elétrico que vai disputar mercado com o BYD Dolphin em breve.

Apesar de ter feito uma rápida aparição pra centenas de convidados da festa, a GM ainda faz mistério. Não revelou nenhuma informação técnica do veículo e nem mesmo o dia oficial de lançamento.

O que se sabe é que o carro é um modelo chinês com dimensões próximas às do Onix.

Chevrolet Spark, novo elétrico da marca - Sílvio Menezes / Carro Arretado

Por aqui deve se chamar Spark. Deu pra perceber semelhanças estéticas com o Jeep Renegade, num estilo SUV quadrado.

O carro será o veículo a 100% a energia mais barato da GM em nosso País. Será importado, mas se comenta que a marca pode vir a produzir o veículo por aqui. A nós só resta esperar pra ver.

Em relação aos automóveis que vão ganhar uma série especial, a Chevrolet adiantou que Onix, Tracker e a picape S10 vão receber um capricho com edições diferenciadas.

Também não cravou datas de apresentação, mas as primeiras novidades vão surgir já nas próximas semanas.

A GM aproveitou para anunciar a implantação e melhoramento de serviços como a venda de veículos seminovos certificados pela fábrica e aluguel de veículos.

Clássicos da GM marcar presença no evento - Sílvio Menezes / Carro Arretado

CELEBRAÇÃO



A festa de 100 anos das marcas Chevrolet e GM reuniu centenas de convidados para contemplar funcionários, ex-colaboradores, donos de concessionárias de todo País e autoridades como o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, e os governadores de São Paulo, Tarcísio Freitas, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.



Para deixar o ambiente mais bonito, a GM levou diversos carros clássicos que foram espalhados pelo local da festa. Na lista, modelos memoráveis como Chevette, Opala, Veraneio, Caravan, Kadett Ipanema e outras relíquias que dividiram espaço com os mais recentes lançamentos da marca no Brasil como Blazer e Equinox.

Como a noite era de homenagem, artistas de peso subiram ao palco como Dudu Nobre e Seu Jorge.