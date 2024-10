Novo Nivus toma banho de loja e desembarca em novembro

O novo Volkswagen Nivus está chegando às concessionárias no próximo mês. O carro tomou um leve tapa no visual externo e recebeu mais itens de segurança e conectividade para continuar forte na disputa entre os SUVs situados numa faixa de preço entre R$ 120 mil e R$ 150 mil.



A reportagem do Carro Arretado viajou até São Paulo para conhecer o veículo numa convenção de revendedores da marca e vamos contar tudo para vocês nesta matéria.



O novo Nivus estará nas concessionárias a partir de 23 de novembro, mas as lojas já iniciaram as vendas para quem quiser garantir o Nivus de imediato.

Volkswagen Nivus 2025 - DIVULGAÇÃO

São quatro versões: Nivus Comfortline R$ 136.990 e o Highline por R$ 153.990. Para os próximos dias, a Volks vai informar o preço da configuração Sense, que será o modelo mais barato da família Nivus. A motorização é a mesma: 1.0 turbo de 127 cavalos de potência. Em relação ao interior, o carro passou por ligeiras atualizações.

Em relação à conectividade, sistema que permite, entre outras coisas, abrir o carro pelo celular e realizar comandos à distância.

Interior renovado do Nivus - DIVULGAÇÃO

ESPORTIVO

E, ainda no primeiro semestre de 2025, a Volkswagen inicia as vendas do Nivus GTS - a configuração esportiva do veículo. O carro deve vir com a mesma motorização 1.4 turbo, de 150 cavalos de potência. O preço do Nivus esportivo só será revelado mais perto do lançamento.