Elétricos entram em nova fase. Conheçam o Zeekr X

Marca chinesa acaba de lançar mais um carro no Brasil, destacando-se pelos itens inéditos e o conjunto mecânico robusto com desempenho de esportivo

Com pouco mais de 1 mês operando no Brasil, a Zeekr lança seu segundo modelo em nosso mercado. Depois do 001, chegou a vez do SUV X, modelo compacto que chama a atenção do público graças ao visual pra lá de moderno e arrojado. Essa foi a nossa impressão no evento de lançamento do carro, esta semana, em São Paulo.



Além de ver o Zeekr X também fizemos um rápido test-drive. Se por um lado não deu para aproveitar o motor de mais de 400 cavalos de potência; por outro percebemos muitos olhares no trânsito para o novo elétrico chinês, sem falar no conforto que ele oferece.



Zeekr X

O Zeekr X será vendido em duas versões. A de entrada sai por R$ 272 mil. A outra, mais caprichada, custa R$ 298 mil. Por tudo que este carro oferece, o preço dele parece um belo cartão de visitas e faz prevalecer o bom custo-benefício chinês. O carro ainda tem garantia de até 6 anos (5+1) do fabricante. Para as baterias a segurança é ainda maior: possuem 8 anos de proteção por parte da Zeekr.

Motor

O conjunto mecânico tem algumas diferenças entre as versões. Na de entrada, ele vem com um motor elétrico e 272 cavalos de potência. Na configuração mais cara o X passa a contar com 2 motores elétricos, totalizando uma potência de 428 cavalos. Em ambas as configurações a autonomia é de 332 km, segundo o Inmetro. As baterias têm recarregamento rápido e suportam estações de até 150 kw. De acordo com o fabricante, em apenas 7 minutos ele ganha 100 km de autonomia.



Desde a versão de entrada o X vem muito bem equipado. Tem som premium da Yamaha, sistema de mídia de 14 polegadas com câmera 360° de alta definição e visão 3D. O painel digital, teto solar panorâmico, carregador por indução localizado no apoio de braço central, chave inteligente e rodas de 19 polegadas completam o pacote de bondades.

Zeekr X por dentro

Importante dizer: falar em carro chinês muito bem equipado é tipo "chover no molhado". Todo mundo já se impressionou bastante com esses novos carros e quem está chegando agora precisa ir um pouco além.

A Zeekr parece ter entendido o recado e traz no X algumas inovações. Por exemplo, esse modelo tem acabamento refinado com material em microfibras e sequer tem botões para controle do ar-condicionado. Tudo é feito pelo sistema de mídia. A abertura das portas desse carro é bem peculiar. As maçanetas ficam embutidas e quem está dentro do carro abre a porta por um botão. É o que a Zeekr chama de abertura elétrica das portas.

Zeekr X tem belo acabamento interno

Você sabia?

A Zeekr chega como uma desconhecida no Brasil, porém, ela vem de um grupo forte e com muita experiência no mercado automotivo mundial, o Grupo Geely, dono de marcas como a Volvo. Aliás, os carros de Zeekr e Volvo têm suas semelhanças e compartilham tecnologia e outros elementos.

LOJA EM PERNAMBUCO

A Zeekr chega forte em Pernambuco. Aqui vai ser vendida pelo grupo Auto Nunes – um dos mais tradicionais do ramo automotivo do nosso Estado, conhecido há décadas por vender carros da Chevrolet e Nissan.

No Recife a loja da montadora vai se chamar Zeekr Auto Oriente. Na próxima semana vai abrir um ponto de vendas no Rio Mar. E, na sequência, vai construir uma loja na sede da Auto Nunes, perto do Aeroporto e ao lado da loja da Toyota Terra Forte.

Por Matheus Albino