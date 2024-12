Chevrolet Equinox toma banho de loja e fica ainda mais interessante

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No apagar das luzes deste ano, a Chevrolet apresentou atualizações importantes em seu famoso SUV. A reportagem do Carro Arretado viajou até São Paulo para conhecer tudo e podemos constatar que O Equinox mudou o visual, ganhou mais equipamentos e até o motor ficou mais forte.

O carro chega em duas versões, RS e Atractiv, com preço único: R$ 267 mil. Apesar de terem o mesmo valor, chegam pra atender a públicos de perfis distintos.

Mecanicamente são idênticas. O que muda são detalhes no visual da carroceria e equipamentos próprios de cada configuração.

Novas lanternas traseiras do Equinox - DIVULGAÃ?Ã?O

A RS tem apelo mais esportivo com bancos escuros e detalhes pelos assentos, além de rodas aro 20. A outra é uma pegada mais offroad, se é assim que podemos definir. Os pneus são aro 19, mas vem com retrovisor interno com câmeras.

A verdade é que o Equinox - que já era considerado um belo automóvel - está ainda melhor.

A parte da frente está mais refinada, com acabamento em preto brilhante e uma entrada de ar maior. Na lateral tem até uma coluna da porta em vidro, dando ideia de refinamento.

No interior, acabamento de carro premium. Mistura de materiais para dar mais sofisticação ao ambiente. Traz enormes telas que garantem ares futuristas ao veículo e levam muita conectividade para facilitar a vida a bordo. O motorista pode ter acesso integral ao smartphone e até buscar no carro informações sobre período de manutenção do veículo.

Interior do Equinox ganhou telas mais modernas - DIVULGAÇÃO

O SUV da Chevrolet é super tecnológico. Traz um enorme aparato de auxílio à condução que pode ser traduzido por segurança. Sensores e câmeras espalhados pelo carro pode, entre outras coisas, frear sozinho se houver o risco de colisão.

Até o famoso alerta de ponto-cego no Equinox é diferenciado. Se em muitos carros ele só acende a luz no retrovisor externo pra alertar ao motorista a presença de obstáculos, nesse aqui ele breca o veículo se perceber a aproximação lateral. Ao sair de uma vaga de estacionamento no shopping, freia para impedir o choque.

O Equinox vem sempre com tração integral inteligente. Nesse sistema, a potência é distribuída pra cada roda de acordo com a necessidade.