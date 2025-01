Conheça o Blazer EV, o carrão elétrico da Chevrolet

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Chevrolet lançou recentemente no Brasil o novo Blazer elétrico. O SUV diferentão reúne uma série de atributos como belo visual, muita tecnologia, segurança de ponta e autonomia invejável na faixa dos 500 quilômetros. Por essas e outras, o carro da GM já vem sendo considerado por muita gente como um dos melhores da categoria de veículos com motores 100% a energia à venda em nosso País. A reportagem do Carro Arretado pode testar o veículo por duas semanas no Grande Recife e ficamos muito bem impressionados com o automóvel.



Chevrolet Blazer EV tem lanternas no estilo bumerangue - Sílvio Menezes / Carro Arretado

Ele tem desenho arrebatador. O SUV da GM é comprido como um Jeep Commander, mas não é dos mais altos e isso é bom. Ele é um carro largo e esse desenho da carroceria faz dele um automóvel muito estiloso com desenho peculiar. O visual futurista agrada muito com suas inovações. O sistema de iluminação dianteira é de LED, com um filete de luz indo de ponta a ponta. Traz para-choques num preto brilhante, diferente da cor do carro. As rodas largas e grandes aro 21 chamam atenção do público.



Por dentro, o acabamento impressiona. Tem um painel digital atrelado a uma enorme tela que deixam o ambiente interno muito refinado. O bom espaço está garantido para todos ocupantes. E os bancos possuem até sistema de resfriamento e aquecimento para levar conforto nas viagens.

Importado do México, o Blazer elétrico chega na versão RS. Ele é realmente um veículo que você pode andar sem se preocupar em ficar caçando um carregador para dar uma carga. A autonomia é bem superior ao da maioria dos veículos que conhecemos atualmente. Beira os 500 km. E esse é um ponto de destaque. E é apenas um, viu?

Chevrolet Blazer EV com interior repleto de tecnologia - Sílvio Menezes / Carro Arretado

Para ligar o carro não precisa apertar em nada. Basta chegar com a chave no bolso, afivelar o cinto de segurança que o veículo já liga automaticamente. E só autoriza a partida se o condutor e passageiro estiverem com cintos afivelados num índice enorme de segurança.

O SUV vem repleto de tecnologias de auxílio ao motorista. Tem sistema que faz o carro frear sozinho ao perceber risco de colisão. Não apenas em outros veículos, mas o dispositivo é capaz até de identificar a presença de pedestres para evitar atropelamentos.

Em relação ao tamanho da mala, é semelhante a mala de sedans, bom para um carro desse nível.

Se o carro da GM impressiona no conjunto, o preço não é dos melhores. É bem salgado. Para ter um desses na garagem são necessários R$ 500 mil.