Test-drive: Hyundai Creta é o melhor da categoria, mas é o mais caro

O novo Hyundai Creta é, sem dúvidas, uma das melhores opções de SUVs compactos à venda hoje no mercado brasileiro. O carro já goza de muito prestígio junto ao público faz tempo, mas, recentemente, tomou um banho de loja para se manter no topo de preferência em sua categoria.

O SUV ficou com desenho mais conservador para não gerar polêmicas já que o antigo Creta dividia opiniões. É um carro bonito. Tem até semelhanças com outros concorrentes modernos; traz bom acabamento interno, excelente pacote tecnológico e desempenho impressionante em sua configuração top de linha.

Hyundai Creta 2025 - SILVIO MENEZES / CARRO ARRETADO

Vendido em várias configurações com motor flex 1.0 turbo (120 cavalos de potência), conta com a versão 1.6 gasolina, de 193 cavalos de potência, fazendo dele o mais forte da categoria. E foi justamente essa mais caprichada que a reportagem do Carro Arretado testou no Grande Recife.

O modelo da Hyundai joga muito bem em várias posições. O acabamento é de carro de luxo, com interior utilizando materiais variados e uma bancada num tom claro. Tem até resfriamento do assento do motorista. O console parece o painel de avião, com muitos botões e informações à mostra.

O painel é um outro belo cartão de visitas. A central multimídia é uma extensão do painel de instrumentos e essa composição transforma a peça numa tela gigante, garantindo refino a bordo.

Interior do novo Creta - SILVIO MENEZES / CARRO ARRETADO

O generoso pacote de tecnologia impressiona muito. Tem câmeras que mostram tudo que está ao redor do carro e facilitam bastante as manobras de estacionamento. Pra completar, tem um teto panorâmico que ocupa praticamente todo o teto do veículo.

Aliado a isso, o Hyundai traz uma série de sistemas de auxílio de condução do motorista que pode ser traduzido pela palavra segurança.

O parta-malas é generoso: 422 litros, espaço suficiente para levar boa quantidade de bagagem.

Mas o que faz

a versão top de linha ser a melhor é o novo propulsor. O esperto motor de 193 cavalos faz o carro se comportar como um modelo esportivo. Com ele, não tem ultrapassagem difícil. Anda bem sem abusar dos números. Durante nossos testes, o carro fez na faixa dos 8,5 quilômetros com um litro.

SUV compacto com porte de carro maior - SILVIO MENEZES / CARRO ARRETADO

O consumo é muito honesto por tudo que oferece. Sem dúvidas, o Hyundai Creta 1.6 é o melhor da categoria dele, mas é mais caro. As configurações mais baratas começam numa faixa perto de R$ 150 mil, quando você já tem rivais começando ali perto dos R$ 120 mil: Jeep Renegade, Fiat Fastback, Volkswagen T-Cross e Nissan Kicks.

Essa top de linha custa R$ 195 mil.

Por Sílvio Menezes