REVERENDO MIGUEL COX

“Por preço fostes comprados.” I Coríntios 7:23

No início de feiras nos bairros da cidade, o feirante vai lidar com as pessoas pechinchando os preços, pois, a mercadoria está boa, fresca e valorizada. Mas, no final de feira, os feirantes baixam o preço de suas mercadorias ao máximo.

Eles fazem isso por, pelo menos, dois motivos: o primeiro é que já apuraram o que gastaram e garantiram o lucro desejado; o segundo, não desejam ter o trabalho de transportar ou guardar suas mercadorias, pois isso lhes custaria um valor não valeria a pena guardar a mercadoria, porque poderia está correndo o risco de se estragar. Verdade é que mercadoria barata sempre ascende uma luz de desconfiança. Nos supermercados são colocadas em promoção, antes da data de vencimento, o que significa que já está prestes a se deteriorar. O dito popular: o barato sai caro, é bem verdadeiro.

Deus não pechinchou o preço do nosso resgate, pagou o valor mais alto, embora sejamos como uma mercadoria estragada! O pecado não é apenas fazer coisas erradas, indevidas e maldosas, o pecado gera em nós um ódio a Deus, um distanciamento proposital, podemos até gostar de uma religião, mas não gostamos de Deus. Deus interfere no nosso eu, no desejo de fazermos o que quisermos, quando quisermos e do jeito que quisermos. Ele estabelece limites indesejáveis, exige de nós comportamentos que vão de encontro à nossa natureza, como, por exemplo, amar pessoas que se tornaram nossas inimigas, pessoas que odiamos e desaprovamos a sua existência entre nós. Deus, com as suas leis e vontades, estraga o prazer de escolhermos os nossos próprios caminhos. Então, o evitamos. As religiões são ótimos esconderijos de Deus, porque cumprimos rituais para nos justificar e não para nos aproximarmos dele.



Mesmo assim, sendo indiferentes a Ele, Ele nos adquiriu por um preço exorbitante! Por analogia, nós éramos a sobra, o resto da feira, a mercadoria deteriorada e, mesmo assim, Deus nos comprou por um alto preço. Imagine você mesmo ser dado em troca de um malfeitor, assassino, ladrão, em uma negociação na qual ele ficará em liberdade e você irá passar o resto de seus dias numa prisão, mesmo sem ter cometido crime! Pois foi isso que Deus fez, Ele trocou o seu único Filho, aquele que é o quê de melhor existe em todo o universo, por você! E você, tem trocado Jesus por quem ou pelo o quê? Aquele que se doou inteiramente por você quer você por inteiro, restaurado.



“Por preço fostes comprados; não vos torneis escravos de homens”, não substitua a sua valiosíssima redenção por vícios e hábitos que o tornam alienado do grande gesto de amor sacrificial que Jesus Cristo fez por você. A sua morte na cruz, como se Ele fosse o malfeitor, ele quitou a tua dívida com Deus. Muitas vezes tratamos esse fato como se Jesus fosse uma mercadoria barata ou mesmo dispensada. Jesus Cristo é essencial, não é algo descartável ou inútil. Sem Ele, estamos fadados a viver uma vida sem proveito, a passar anos aqui sem certezas as fundamentais sobre o nosso papel aqui. Por que nascemos? Para que existimos? E, dessa forma, o tempo passa e nós simplesmente vivemos por viver, entregues ao deus-dará. As incertezas se tornam relevantes, ocupamos a nossa mente com teorias religiosas e filosóficas fúteis e, desta forma, sem convicção alguma, aguardamos a morte.

Vamos mudar isso? Vamos trocar as nossas futilidades pela certeza inabalável de que o resgate de Deus, pagando altíssimo preço por nós, valeu a pena? Não trate mais Jesus Cristo como dispensável em sua vida. O que Ele fez por você ninguém poderia ter feito, e ainda que fizesse não teria valor algum. Valorize Aquele que te valorizou! Jesus Cristo, e somente Ele, é indispensável para que vivamos rodeados de certezas e segurança. No dia em que você fechar os seus olhos biológicos e abrir os seus olhos espirituais, quem você verá na sua frente, Jesus, ou, ninguém? Não seja decepcionado por si mesmo, faça agora a escolha certa abraçando e crendo nAquele que pagou o altíssimo preço do seu resgate!



Rev. Miguel Cox é pastor presbiteriano e mestre em teologia