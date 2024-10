Levando Jesus a sério

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Observe o quanto valor se dá a cientistas, pensadores, filósofos, educadores mas costumeiramente se despreza as palavras de Jesus Cristo

REVERENO MIGUEL COX

“Mas, porque eu digo a verdade, não me credes”. João 8:45

Você sabe o porquê de não se acreditar em Jesus Cristo? Não é porque falta fé, mas, seriedade. Veja se você concorda comigo: penso que para alguns Jesus passou a ser uma mera figura histórica remota, cuja importância se restringiu à sua época, ao mundo antigo, mas que hoje é irrelevante.

Observe o quanto de valor se dá a cientistas, pensadores, educadores, filósofos, figuras religiosas famosas, etc., mas, costumeiramente se despreza as palavras de Jesus Cristo. Dar-se valor a religiões esotéricas ainda que nem as conheça direito, mas, por ter lido um livro ou teve alguma informação ou assistiu uma palestra, se encantou e a abraçou. Por outro lado, jamais se deu ao trabalho de ler na fonte dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João o que Jesus ensinou, realizou e provou ser quem dizia ser. Há um ar de gozação, escárnio e deboche sobre a pessoa de Jesus Cristo, tudo isto fruto de não levá-lo a sério.

Críticos escondem-se nos sofismas criados por opiniões dos que o detratam propositalmente. Eles jamais provam as suas teorias, pois, os seus “brilhantes postulados” são suficientes para desconstruir a história que rejeitam por teimosia, e não por ausência de evidências seguras.

Ora, o jogo é simples, primeiro se destrói a credibilidade de alguém para que ninguém mais queira ouvi-lo; segundo, questiona-se toda evidência história pondo dúvida nos documentos apresentados; e, terceiro, transforma-o numa figura folclórica, mítica e sem importância hodierna.

No entanto, os rótulos equivocados unidos a uma perseguição intelectual proposital para diminuí-lo, apenas cumprem a tarefa de divulgar ainda mais o seu nome. O cinismo, todavia, não encontra guarida permanente naqueles que buscam a verdade na lisura dos fatos.

Percebam que nenhum deles tem de provar nada do que diz por mais absurdas que sejam as suas teses, porém, astutamente, exigem as provas científicas quando são provas históricas incontestáveis que dão o firme suporte à pessoa de Jesus Cristo. Contudo, o xis da questão é outro: a verdade nua e crua muito os incomoda. Por natureza são dissimulados, gostam de se acomodar àquilo que não exija compromissos sérios e que os mantenham confortáveis.

Jesus propõe a cada um carregar a sua cruz, que é uma caminhada de renúncia, rejeição, sofrimento e não de bonança ilimitada e sucesso profissional e financeiro. Jesus nos tira do mundo e de seus fascínios, e nos chama a uma realidade cruel de uma humanidade caída, decadente, onde o maior no seu reino é aquele que lava os pés dos seus irmãos, e não daquele que exige que os seus pés sejam lavados.



Não nos deixemos enganar, pois, de fato, Jesus Cristo existiu como Homem, sendo Deus se revestiu da nossa humanidade, foi morto brutalmente pagando o preço incalculável dos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos, foi assunto ao céu e retornará para julgar a todos nós, vivos ou mortos. Estas não são verdades subjetivas, fanáticas ou supersticiosas que se deve ignorar, antes são tão reais quanto a nossa própria existência. Portanto, não temos a opção de ignorá-las ou fazer pouco caso. Elas irão influenciar o nosso viver hoje e determinar o nosso destino após a morte. O próprio Jesus conviveu com a rejeição de muitos, estando presente e realizando milagres espetaculares. Por falar e ensinar a verdade foi rejeitado, veja o que ele próprio disse: “Mas, porque eu digo a verdade, não me credes”.



Encerro com duas frases que achei na internet: “O falso se dá bem com todo mundo, já o verdadeiro não”; e, “Tenha cuidado para não odiar uma pessoa por causa de boatos sujos criados por ciúmes e inveja”. Creio que ambas se aplicam à Pessoa de Jesus Cristo porque muitos ainda não o puseram como prioridade indispensável de suas vidas. Espero que este não seja o nosso caso!

Sou daqueles que pensam que quando não acreditamos na verdade, abraçamos uma grande mentira que nos destruirá!

Rev. Miguel Cox é mestre em Teologia e pastor