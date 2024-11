A Força da Oração

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A oração - essa comunicação da criatura com o Criador – exerce uma força infinita. Transpõe barreiras que o vigor humano não é capaz. A oração é vida do coração novo. É um lançar-se nos braços de Deus com toda confiança. Orar é o caminho mais eficaz para sentir a presença de Deus. Por meio da oração, Deus se manifesta no meio do seu povo. Foi pela força da oração que as muralhas de Jericó foram ao chão (Js 6). Como também, pela força da oração de Moisés, Josué venceu o povo adversário (Ex. 17). Os santos ultrapassaram muitas adversidades pela força da oração. A bíblia está repleta de testemunho de pessoas santas que entenderam que, dobrando o joelho no chão e erguendo as mãos para o alto, as bênçãos divinas são abundantes.



A Igreja – como mestra que é – apresenta várias expressões da oração. Assim fala da oração vocal, a oração da meditação e a oração contemplativa. A oração vocal – como diz a Igreja – é, por excelência, a “oração das multidões”. Os discípulos que admiravam o Divino Mestre, na oração silenciosa, são contagiados pela oração vocal, quando Jesus os ensina a rezar o Pai-nosso. Na sinagoga, Jesus também fazia oração vocal. É sabido que o ser humano tem “necessidade de associar os sentidos à oração interior”. Isso acontece porque a pessoa humana é um “composto intrínseco entre corpo e espírito”. Por essa razão, necessita de expressar, por meio de gestos e voz, o seu interior.



A oração da meditação, geralmente, visa a responder o que Deus pede de cada um. Os que recorrem a esse método de oração, usam, como auxílios, textos dos Sagrados Livros, a vida dos santos, obras de espiritualidade, direção espiritual etc. Os santos deram testemunhos extraordinários da vida de oração, dos colóquios com Deus. É bom lembrar que os “métodos de meditação são tão diversos quanto os mestres espirituais” (Catecismo da Igreja Católica, n. 2707). A oração da meditação “mobiliza o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Essa mobilização é necessária para aprofundar as convicções de fé, suscitar a conversão do coração e fortificar a vontade de seguir a Cristo” (Catecismo da Igreja Católica, n.2708).

A oração é um dialogar com Deus. É um dirigir-se a Deus; pois, quem ora, confia. Sabe que tem um Pai amoroso. Sem olvidar que há espaços que auxiliam a vida de oração. Temos, por exemplo, a família cristã. Primeiro lugar para a oração. Ela é lugar privilegiado para se falar com Deus e sobre Deus. A família cristã é tão importante na vida de oração que Deus quis nascer numa família. Talvez, para sentir o calor humano, recorrendo à linguagem antropomórfica. É de acreditar que todo cristão aprendeu as primeiras orações na família. Por isso mesmo que a “família é a Igreja doméstica” (Constituição Dogmática – Lumen Gentiun n. 11). É educativo e prazeroso orar em família.

Há outros espaços maravilhosos para a vivência da oração. Assim temos a catequese infantil e adulta.



Padre Biu de Arruda é da Arquidiocese de Olinda e Recife pároco da Paróquia de de Santa Luzia