Jesus, o Verdadeiro Significado do Natal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

ONILDA PORTELLA PEIXOTO

Chegou o mês de dezembro, mês convencionado para assinalar um dos maiores eventos da humanidade: o nascimento de Jesus, o Príncipe da Paz. As cidades já se vestiram de Natal. com cores e luzes. É época de muita demonstração de amor, de doações, restauração de relacionamentos, época em que as pessoas se tornam mais sensíveis para com o próximo. Época que nos une uns com os outros. Enfim, as marcas natalinas estão por todos os lugares, mas o importante é lembrar o dono da festa, Jesus.

Embora que, para muitos, o Natal tem peso comercial, o verdadeiro sentido dessa festa é a celebração da maior demonstração do amor de Deus para conosco, que enviou seu Filho Jesus ao mundo para nos trazer a salvação.

O espírito de Natal contagia a todos, trazendo uma mensagem de alegria e paz. Porém, as pessoas muito se preocupam com:

MESAS FARTAS: As casas ficam cheias, as mesas fartas. A família se reúne para comes e bebes, esquecendo de convidar o aniversariante, Jesus e dar a Ele um lugar à mesa, um lugar em seus corações.

ÁRVORES COM LUZES BRILHANDO: Jesus é a luz do mundo e deve brilhar dentro de cada coração, iluminando os caminhos. Ele deseja que as árvores sejam verdadeiramente enfeitadas com o Fruto do Espírito: Amor, Alegria, Paz, Bondade, Fidelidade, Mansidão e Domínio Próprio.

PRESENTES: É época de trocar presentes. É costume se presentear familiares e amigos, mas esquecem muitas vezes de presentear a Jesus; dar a Ele o seu coração. No meio de toda essa agitação natalina, Jesus nos oferece paz, porque Ele é o Príncipe da Paz e nos diz, em Sua palavra: “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como a dá o mundo” (João 14:27).

Natal é época de buscar a paz com todos! Nada impede que se comemore o Natal, desde que o seu objetivo seja glorificar a Jesus.

Jesus nasceu numa simples manjedoura, agora Ele quer um lugar na manjedoura do seu coração. É a época também dos presentes e Jesus quer presentear a sua vida com a verdadeira alegria que só Ele pode dar. É hora de cada cristão rever o seu relacionamento com Deus e buscar mais Sua preciosa presença, sabendo que o verdadeiro natal é Deus conosco.

Natal! Esta festa aponta para a necessidade de Jesus nascer em cada coração. Dê espaço para Ele na manjedoura do seu coração e terá um lindo lugar no céu onde as luzes nunca se apagam.

Feliz Natal ao lado de Jesus! Natal é alegria, alegria da salvação.



Onilda Portella Peixoto é bacharel em Direito e em Teologia