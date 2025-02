A acolhida a jovens chamados à vida sacerdotal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Neste mês de fevereiro o Papa reza e convida a rezar “pelas vocações à vida sacerdotal e religiosa”. No vídeo - elaborado pela Rede Mundial de Oração do Papa, Francisco exortou “que a comunidade eclesial acolha os desejos e as dúvidas dos jovens que sentem o chamado para servir a missão de Cristo na vida sacerdotal e religiosa”, diz o papa. Lembra ainda a importância da escuta e acolhida aos jovens.



Sara-nos, Senhor

A Canção Nova em Cachoeira Paulista (SP) encerra hoje o Acampamento “Sara-nos, Senhor”, com o tema: “Cura-me, Senhor, e serei curado; salva-me, e serei salvo, porque tu és a minha glória” (Jr 17,14). Durante este fim de semana o padre Cleberson Evangelista, da Arquidiocese de Curitiba (PR), presidiu as missas do Acampamento: na sexta-feira, às 20h, no sábado, às 16h, e neste domingo, a missa das 15h.



Projeto Daniel

Estão abertas as inscrições para o Projeto Daniel, um novo curso do Seminário Presbiteriano do Norte que o reverendo Augusto Nicodemos convida os jovens, líderes e conselheiros bíblicos que desejam aprender sobre a defesa da fé, sobre fé e ciência e sobre questões modernas. A aula inaugural será dia 25 de fevereiro. Basta inscrever-se no site; www.spn.br para garantir sua vaga.

Solidariedade

O Plaza Shopping segue até amanhã, com o quiosque de Responsabilidade Socioambiental, no piso L3, com o Rotary Club. A associação colocou à disposição do público livros usados com preços populares entre R$5 e R$15. A renda é destinada à manutenção de ambulatório odontológico, em Casa Forte, onde há atendimentos para a Casa da Criança Marcelo Asfora (CCMA) e da população das comunidades assistidas pela Paróquia de Casa Forte.

Evangelização espírita

“Sublime investimento: A importância da evangelização espírita infantojuvenil na formação do homem de bem” será tema da reunião pública presencial que a Federação Espírita Pernambucana promove hoje (9). A palestra terá como expositor, André Luiz Oliveira, trabalhador voluntário da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP. Realizada das 16h às 17h, no Auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro. A programação pode assistida pelas redes sociais da Federação.



Ameis uns aos outros

“Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus: Para onde eu vou não podeis vós ir; eu vo-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns aos outros; como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade, na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado três vezes”. João 13:33-38.



Bíblia em aramaico

Para quem nunca leu a Bíblia Sagrada traduzida diretamente do aramaico, a língua que Jesus falava, uma indicação do professor Fernando Gonçalves que se refere como uma oportunidade histórica de excepcional valia: A BÍBLIA PESHITTA EM PORTUGUÊS, editada pela BV Books, revista e ampliada, em 2018, 1761 p. E acrescenta: “Um texto claro, simples e direto que muito fortalecerá a mente e o coração dos pensantes irmãos do Homão”.

Revista espírita

No próximo dia 15 de fevereiro, sábado, das 15 às 19 horas, será realizado no auditório do Centro Espírita O Clarim, em São Paulo, o evento comemorativo do centenário da Revista Internacional de Espiritismo, com a presença dos expositores Cesar Perri, Artur Valadares e Luciano Klein. Pode ser acompanhada pelo canal do Youtube “TV O Clarim”.