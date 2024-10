Portal JCPE é líder absoluto no Nordeste e em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Colocando Pernambuco sempre em primeiro lugar, com conteúdos indispensáveis para o dia a dia do pernambucano, trazendo tudo que acontece em todos os veículos do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) e conteúdos exclusivos, o portal JCPE se consolida como líder em Pernambuco e no Nordeste.

Segundo dados da Comscore, empresa de análise de acessos aos portais de internet, foram quase 50 milhões de visualizações e mais de 16 milhões de usuários únicos em agosto de 2024.

Com os números, o JCPE é o 12º maior portal de notícias do Brasil e maior do Nordeste, conquistando o dobro de usuários e acessos que os principais concorrentes na região. É também líder absoluto em Pernambuco com 8 vezes mais acessos que os demais jornais.

Sites como Jornal do Commercio, NE10, TV Jornal, Rádio Jornal, Social1, Blog do Torcedor e Receita da Boa, foram responsáveis por tamanho sucesso, oferecendo uma grande diversidade de temas e formatos para os pernambucanos.

"Os dados reforçam o compromisso do JCPE com o jornalismo de qualidade, com a apuração profissional e relevância dos veículos do SJCC para Pernambuco e para o Nordeste, se consolidando como um dos maiores do País", diz Elton Ponce, gerente sênior de estratégias digitais do SJCC.

Social1: um sucesso nacional

Um dos maiores sites do Brasil, o Social1 vem consolidando seu sucesso de audiência mês a mês. Em agosto, foram cerca de 4 milhões de usuários e mais de 25 milhões de acessos.

Receita da Boa entre os destaques culinários

Outro destaque é o Receita da Boa, que em menos de um ano de criação já se coloca entre os principais sites do ramo em todo o Brasil. São mais de 2 milhões de usuários e mais de seis milhões de visualizações.

Blog do Torcedor com arquibancada cheia

Na cobertura esportiva, o Blog do Torcedor também aparece entre os destaques, com mais de 2 milhões de usuários e mais de 4 milhões de usuários em agosto. Os números colocam o Blog do Torcedor como destaque entre os jornais de todo o Nordeste e entre um dos principais do Brasil.

Equipe integrada e analítica

O sucesso é fruto de uma equipe preocupada não só em noticiar os principais assuntos de Pernambuco, mas em analisar, de maneira aprofundada, o impacto desses fatos. Para isso, o portal JCPE conta com uma poderosa equipe especializada e atualizada nos mais diversos assuntos de interesse dos pernambucanos: política, economia, educação, saúde, segurança pública, mobilidade, esportes, entretenimento e cultura.

Outro ponto importante a se destacar é a preocupação da redação em se manter atualizada com as principais tendências tecnológicas do momento, com monitoramento em tempo real dos mais diversos dados necessários para uma cobertura digital.



Além disso, as equipes dos sites do portal JCPE atuam de maneira integrada com a Rádio e a TV Jornal, repercutindo nas mais diversas plataformas os principais fatos do dia, com correção e com o imediatismo que o pernambucano merece.