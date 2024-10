FPS: excelência em educação na Saúde com foco em inovação e responsabilidade social

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Metodologia ABP e prática interprofissional fazem da Faculdade Pernambucana de Saúde uma referência no ensino da área da saúde no Estado

Fundada em 2005, a Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) foi concebida com o objetivo de se tornar uma instituição de ensino superior comprometida com a formação de profissionais da área da saúde, centrada em um modelo educacional inovador e voltado para a prática. A missão do FPS vai além da simples capacitação técnica de seus alunos.

A instituição adota um modelo de ensino indissociável da pesquisa e da extensão, formando profissionais generalistas, críticos e comprometidos com as mudanças necessárias no campo da saúde pública. O grande diferencial do FPS, entretanto, está em sua metodologia de ensino: a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), que tem mostrado excelentes resultados na preparação de futuros profissionais da saúde.

"A ABP se caracteriza por trabalhar com pequenos grupos de até 12 alunos, facilitados por um tutor. Esse modelo de aprendizagem focado no estudante é colaborativo, contextualizado e significativo", explica o coordenador acadêmico da FPS, Gilliatt Falbo.

"Os estudantes são incentivados a organizar e produzir seu próprio conhecimento, enquanto o tutor atua como um facilitador, proporcionando uma experiência de aprendizagem mais ativa e imersiva", completa.

A metodologia ABP tem sido amplamente aplicada em algumas das melhores universidades do mundo, e a FPS se destaca como uma das pioneiras no Brasil a implementar essa abordagem em todos os seus cursos.

A evidência científica que sustenta a metodologia é robusta, demonstrando que os alunos que aprendem por meio da ABP apresentam maior retenção de conhecimento e desenvolvem habilidades essenciais para a prática profissional.

Imersão prática

Um dos grandes diferenciais do FPS é o contato direto com a prática profissional desde os primeiros dias de curso. Os estudantes de Medicina, Odontologia, Psicologia, Farmácia, Fisioterapia, Enfermagem, Nutrição e Educação Física têm a oportunidade de vivenciar cenários reais de atuação, tanto nas unidades de atenção primária quanto no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP).

“Nossos estudantes começam a ter contato com os pacientes desde os primeiros dias do curso”, afirma Gilliatt Falbo. Além das práticas em unidades básicas de saúde, os alunos da FPS passam por uma formação prática progressiva, que se torna mais complexa à medida que avançam nos cursos.

"Nos primeiros semestres, os alunos treinam habilidades como comunicação, exame físico, procedimentos e anatomia nos laboratórios da FPS. Já nos semestres finais, eles participam de treinamentos no CSIM, nosso Centro de Simulação Realística, único no Norte e Nordeste do país", detalha o coordenador.

Essa formação progressiva culmina com o estágio no IMIP, onde os estudantes passam a lidar com situações clínicas de alta complexidade.

O Centro de Simulação Realística da FPS (CSIM) é outro ponto de destaque da instituição. Equipado com tecnologia de ponta, o CSIM permite que os alunos pratiquem em um ambiente que simula situações clínicas reais, proporcionando uma experiência prática segura e controlada.

“Esse treinamento é essencial para o desenvolvimento das habilidades técnicas e comportamentais que nossos alunos precisarão no dia a dia de suas profissões”, diz Falbo.

O papel do IMIP na FPS

O FPS tem uma ligação histórica e estrutural com o IMIP, maior complexo hospitalar de ensino do Norte e Nordeste e um dos maiores da América Latina, 100% SUS. O Instituto é peça chave na formação dos alunos da FPS por oferecer uma rica variedade de cenários práticos.

"O IMIP oferece aos nossos alunos uma vivência única. Eles têm a oportunidade de interagir com pacientes de diferentes realidades socioeconômicas, culturais e epidemiológicas, o que contribui para a formação de um profissional ético, humanista e preparado para lidar com a diversidade", afirma Cecília Figueira, diretora-presidente da FPS.

Instituto Materno Infantil Professor Fernando Figueira - IMIP - Divulgação

Prática interprofissional

A FPS vai além da formação tradicional ao capacitar seus alunos para o trabalho interprofissional, promovendo a colaboração entre diferentes áreas da saúde no prol do atendimento centrado no paciente.

Um exemplo dessa abordagem inovadora é o Centro de Atenção e Aprendizagem Interprofissional em Saúde (CAAIS), um espaço único no Brasil onde alunos de diversos cursos da área de saúde trabalham em conjunto para atender o mesmo paciente.

“No CAAIS, os alunos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia, entre outros cursos, atuam de forma integrada, simulando a realidade do atendimento em equipe que encontrarão após a formatura”, explica Gilliatt Falbo.

A prática interprofissional é essencial para a formação de profissionais capazes de responder às demandas reais do sistema de saúde, onde a integração entre diferentes áreas é vital para oferecer um atendimento de qualidade e centrado no usuário.

Centro de Atenção e Aprendizagem Interprofissional em Saúde (CAAIS) - Divulgação/FPS

Compromisso social

Além da excelência acadêmica e da formação técnica, a FPS tem como um de seus pilares a responsabilidade social. Atendendo às exigências do Ministério da Educação (MEC) e aos seus próprios princípios éticos como instituição comunitária, a faculdade desenvolve uma série de ações voltadas para as comunidades vizinhas.

“Nós realizamos atividades como curso pré-Enem para estudantes da comunidade, apoiamos os empreendedores em parceria com o Sebrae, e promovemos práticas esportivas e de atividades físicas para crianças, adultos e idosos através do FPS Sports”, relata a diretora-presidente da instituição.

"Essas ações são realizadas de forma interprofissional, com a participação de tutores e estudantes de todos os nossos cursos, reforçando nosso compromisso com a formação ética e humanística", completa.

Entre as comunidades atendidas pela FPS estão localidades como Tijolos, Tijolinhos, Rua da Linha e o Abrigo Cristo Redentor do Rotary Clube. Além disso, a instituição atua no COMPAZ, tanto no Ibura quanto em Brasília Teimosa, oferecendo serviços que promovem a inclusão social e o bem-estar.

“Essas atividades permitem que nossos estudantes tenham uma experiência prática em diferentes contextos sociais, desenvolvendo uma compreensão mais ampla das necessidades da população e uma postura mais crítica e sensível como futuros profissionais da saúde”, finaliza Cecília Figueira, diretora-presidente da FPS.