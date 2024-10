Mackenzie chega ao Recife com educação integral e inovação no ensino

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Mackenzie expande para Recife, incorporando o Colégio Agnes com foco em educação integral e inovação, através de um sistema Mackenzie de ensino

O Colégio Presbiteriano Mackenzie Agnes se prepara para se consolidar como referência educacional em Recife, trazendo consigo uma proposta de ensino confessional baseada em valores cristãos e excelência acadêmica.

Eduardo Azevedo, diretor do colégio, compartilhou detalhes sobre os diferenciais da instituição e a visão por trás da expansão do Mackenzie para a capital pernambucana.



Segundo Eduardo, a escolha de Recife foi estratégica. "Recife, como um dos principais centros culturais e econômicos do Nordeste, apresentou-se como uma cidade com grande potencial para receber nossa proposta educacional, alinhada aos valores cristãos reformados e ao compromisso com o desenvolvimento humano integral", explicou.

Estrutura e métodos de ensino diferenciados

O ensino oferecido pelo Mackenzie é baseado em uma visão integral do ser humano. Eduardo destacou que o diferencial da instituição está na combinação de uma educação confessional com a busca constante pela excelência acadêmica.

Com uma estrutura de aproximadamente 30 mil m², o Colégio Presbiteriano Mackenzie Agnes foi planejado para proporcionar um ambiente de aprendizado de excelência.

"Contamos com salas de aula modernas, laboratórios tecnológicos e de ciências, além de bibliotecas equipadas com vasto acervo físico e digital. A infraestrutura também inclui espaços dedicados ao esporte, com piscina e ginásio refrigerado, à cultura e ao convívio social", afirmou Eduardo.

Além disso, o método de ensino varia conforme a fase escolar. No ensino fundamental, o foco está na construção do conhecimento por meio da criatividade e da reflexão crítica. Já no ensino médio, a abordagem é voltada para a preparação dos alunos para os desafios acadêmicos e profissionais.

Incorporação do Colégio Agnes e expansão do Mackenzie

O Instituto Presbiteriano Mackenzie (IPM) concretizou a incorporação do Colégio Agnes Erskine, que agora se chama Colégio Presbiteriano Mackenzie Agnes. A integração prevê um investimento voltado à modernização da infraestrutura e ao aprimoramento pedagógico.

A unidade localizada no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, atende mais de mil alunos e conta com um corpo docente de 227 colaboradores, que passarão por capacitação para adequar-se ao novo sistema de ensino, o Sistema Mackenzie.

"Estamos iniciando a incorporação do Mackenzie em Recife, trazendo o que há de melhor para o Nordeste, com um sistema de ensino exclusivo, o Sistema Mackenzie, que será aplicado em nossas unidades e instituições parceiras. Nosso objetivo inicial é dobrar o número de alunos matriculados em nossa unidade", afirmou Eduardo.

O projeto também prevê a oferta de cursos de ensino superior em curto prazo, agregando a experiência que o Mackenzie já possui nessa área.