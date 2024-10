Mais conhecimento, mais oportunidades: o poder do ensino bilíngue

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O bilinguismo é mais do que apenas dominar duas línguas: é uma ferramenta poderosa que abre portas para um mundo de oportunidades, desenvolve o cérebro e expande os horizontes.

Por isso, a Escola Eleva Recife têm se dedicado ao ensino bilíngue em tempo integral. Os estudantes são introduzidos a esse tipo de método desde a educação infantil, tendo a carga horária aumentada no Ensino Médio.

“O bilinguismo oferece vantagens bem conhecidas, como o aprimoramento cognitivo e maiores oportunidades de empregabilidade. Aqui na Eleva, acreditamos em expandir as possibilidades culturais e de empoderamento dos nossos estudantes, que, em breve, estarão ocupando posições de destaque no Brasil e no exterior, seja nos cenários corporativos e políticos ou até mesmo no meio artístico e cultural”, ressalta Antônio Guilherme Araujo, coordenador das turmas de Ensino Médio da instituição.

Antônio Guilherme Araujo, coordenador das turmas de Ensino Médio da Escola Eleva Recife, ressalta os benefícios do ensino bilingue - JAILTON JR./JC IMAGEM

O colégio está expandindo sua atuação no ensino educacional bilíngue com a abertura de turmas do Ensino Médio, a partir de janeiro de 2025. Já consolidado nas unidades do Rio de Janeiro, o ensino médio com dupla certificação, oferecendo o Programa de Diploma de Bacharelado Internacional (International Baccalaureate- IB) chega ao Recife.



Com o certificado, os alunos têm uma formação pré-universitária reconhecida internacionalmente. “Os estudantes que obtêm a certificação IB são aceitos nas principais instituições de ensino superior do mundo. A metodologia IB também é um diferencial pois está pautada por valores educacionais de protagonismo, criatividade, criticidade e contribuição social”, destaca o coordenador.

“Não é só uma disciplina de inglês, são disciplinas em inglês. Então, tem uma riqueza de vocabulário, tem um contexto, tem uma aprendizagem que se torna muito mais duradoura. Aqui na escola vamos falar muito sobre cidadania global, então, vamos trabalhar sempre as questões do Brasil e do mundo, fazendo conexões com as tradições culturais e sociais de onde estamos”, pontua Amanda Payne, diretora da Escola Eleva Recife.

Amanda afirma que os benefícios vão além da preparação para as provas: “Entendendo todas essas conexões no mundo globalizado, compreendemos a responsabilidade que temos tanto no nosso local quanto no global.”

Amanda Payne, diretora da Escola Eleva Recife - Divulgação/Escola Eleva

Ensino Médio

Alunos que estão na Escola Eleva Recife desde a inauguração da sede em 2022 vivenciam a preparação para “High School”. Inseridos no projeto Plano de Voo, esses estudantes passam por aulas, palestras, conversas individuais e muita orientação sobre esta transição para o novo segmento.

“Nossos professores já estão preparados para promoverem dois grande movimentos: Provocar reflexões amplas e diversificadas sobre variados temas com aulas inovadoras, projetos, viagens, pesquisas e criações e também investir bastante tempo nos exercícios, nas resolução cronometrada de questões, no treino orientado de reações e rotina de simulados de qualidade com tutoria constante sobre os resultado”, afirma Antônio.

Escola Eleva - Divulgação/Escola Eleva

O coordenador garante que os estudantes estão muito preparados para obterem as melhores notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e para o Novo Ensino Médio. “Sabemos que o tempo escolar é uma grande diferença do Brasil para outros países de referência em qualidade de aprendizagem. Na Eleva, o tempo integral é muito bem organizado para conter matérias como Creative Tech, Business, Música, para além do conteúdo regular.”

Além disso, os estudantes têm horários previstos para fazerem as tarefas de casa na escola com orientação dos professores. Também se dedicam a modalidades esportivas como tênis de mesa, futebol e ginástica. “Como não podem utilizar celulares em horário de aula, eles conversam muito entre si, se envolvem bastante nas atividades físicas e nos projetos da escola”, acrescenta Antônio.

Amanda destaca que a Eleva ofertará duas opções de Ensino Médio. “A metodologia Eleva oferta um percurso formativo que é 100% currículo nacional, com a possibilidade de fazer algumas disciplinas associadas ao IB, e com elas adquirir uma certificação”, começa.

Eleva Recife - Divulgação/Escola Eleva

O estudante pode optar por focar no IB através do programa full diploma. “Fazendo uma organização do diploma com foco no IB e enriquecendo com a grade horária com disciplinas do currículo nacional, que é totalmente alinhado à BNCC [Base Nacional Comum Curricular]”, acrescenta.

A diretora também reforça o papel da Eleva Recife na construção de cidadãos. “A gente tem um compromisso de preparar os alunos para os exames de admissão nas universidades brasileiras e no exterior, mas também temos um bloco focado na ideia de serviço, de projetos sociais, de uma conexão com o que eles estão aprendendo para além dos muros da escola”, finaliza.